Подорожчання до 28%: яка вартість навчання у Волинському університеті імені Лесі Українки









Найдорожчими є медичні спеціальності «Стоматологія» та «Медицина», рік навчання на яких вартує 58,7 тис. грн (на 27,5% подорожчали). До дорогих спеціальностей (49,8 тис. грн за рік) можна також віднести: «Філологію (прикладну лінгвістику)», «Графічний дизайн», «Міжнародні відносини», «Психологію», «Фармацію». Вони були одними з найдорожчих і у 2025 році, ціна за рік зросла на 27%.



До найдешевших спеціальностей (42,6 тис. грн за рік) можна віднести: «Середня освіта: Біологія та здоров’я людини, Природничі науки, Математика, Інформатика», а також «Культурологія та музеєзнавство», «Математика», «Хімія», «Екологія», «Харчові технології» та інші. За рік ціни зросли на майже 28%.



Вартість навчання у Волинському університеті імені Лесі Українки на денній формі бакалаврату у 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр, магістр медичного чи фармацевтичного спрямування):



Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 45,6 тис. грн

Середня освіта (Природничі науки) – 42,6 тис. грн

Біологія та біохімія – 45,6 тис. грн

Лісове господарство – 45,6 тис. грн

Середня освіта (Географія) – 45,6 тис. грн

Географія та регіональні студії – 45,6 тис. грн

Науки про Землю – 45,6 тис. грн

Геодезія та землеустрій – 45,6 тис. грн

Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 48,6 тис. грн

Туризм і рекреація – 48,6 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини – 48,6 тис. грн

Облік і оподаткування – 48,6 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 48,6 тис. грн

Менеджмент – 48,6 тис. грн

Маркетинг – 48,6 тис. грн

Торгівля – 48,6 тис. грн

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 45,6 тис. грн

Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 45,6 тис. грн

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) – 49,8 тис. грн

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) – 45,6 тис. грн

Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) – 45,6 тис. грн

Філологія (прикладна лінгвістика) – 49,8 тис. грн

Графічний дизайн – 49,8 тис. грн

Дизайн костюму – 42,6 тис. грн

Образотворче мистецтво та реставрація (візуальні мистецтва) – 45,6 тис. грн

Музичне мистецтво – 45,6 тис. грн

Перформативні мистецтва (хореографічне мистецтво) – 45,6 тис. грн

Перформативні мистецтва (сценічне мистецтво) – 45,6 тис. грн

Культурологія та музеєзнавство – 42,6 тис. грн

Середня освіта (Математика) – 42,6 тис. грн

Середня освіта (Інформатика) – 42,6 тис. грн

Математика – 42,6 тис. грн

Комп'ютерні науки – 45,6 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації – 45,6 тис. грн

Інформаційні системи і технології – 45,6 тис. грн

Електрична інженерія – 42,6 тис. грн

Фізика та астрономія – 42,6 тис. грн

Прикладна фізика та наноматеріали – 42,6 тис. грн

Автоматизація, комп'ютерноінтегровані технології та робототехніка – 42,6 тис. грн

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 45,6 тис. грн

Історія та археологія – 45,6 тис. грн

Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 45,6 тис. грн

Політологія – 45,6 тис. грн

Національна безпека – 48,6 тис. грн

Публічне управління та адміністрування – 48,6 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини – 49,8 тис. грн

Міжнародні відносини – 49,8 тис. грн

Дошкільна освіта – 45,6 тис. грн

Початкова освіта – 45,6 тис. грн

Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) – 45,6 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 45,6 тис. грн

Психологія – 49,8 тис. грн

Середня освіта (Фізична культура) – 45,6 тис. грн

Фізична культура і спорт – 45,6 тис. грн

Терапія та реабілітація (Фізична терапія) – 45,6 тис. грн

Терапія та реабілітація (Ерготерапія) – 45,6 тис. грн

Фармація – 49,8 тис. грн

Медицина – 58,7 тис. грн

Стоматологія – 58,7 тис. грн

Середня освіта (Українська мова і література) – 45,6 тис. грн

Середня освіта (Польська мова і література) – 45,6 тис. грн

Філологія (Українська мова та література) – 45,6 тис. грн

Філологія (Слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 45,6 тис. грн

Журналістика – 48,6 тис. грн

Екологія – 42,6 тис. грн

Хімія – 42,6 тис. грн

Харчові технології – 42,6 тис. грн

Право – 49,8 тис. грн

Правоохоронна діяльність – 45,6 тис. грн





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський національний університет імені Лесі Українки затвердив ціни для вступників, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності у 2026/2027 навчальному році. ZAXID.NET проаналізував ціни для вступників на бакалаврат та магістратуру медичного чи фармацевтичного спрямування (денна форма).Найдорожчими є медичні спеціальності «Стоматологія» та «Медицина», рік навчання на яких вартує 58,7 тис. грн (на 27,5% подорожчали). До дорогих спеціальностей (49,8 тис. грн за рік) можна також віднести: «Філологію (прикладну лінгвістику)», «Графічний дизайн», «Міжнародні відносини», «Психологію», «Фармацію». Вони були одними з найдорожчих і у 2025 році, ціна за рік зросла на 27%.До найдешевших спеціальностей (42,6 тис. грн за рік) можна віднести: «Середня освіта: Біологія та здоров’я людини, Природничі науки, Математика, Інформатика», а також «Культурологія та музеєзнавство», «Математика», «Хімія», «Екологія», «Харчові технології» та інші. За рік ціни зросли на майже 28%.Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 45,6 тис. грнСередня освіта (Природничі науки) – 42,6 тис. грнБіологія та біохімія – 45,6 тис. грнЛісове господарство – 45,6 тис. грнСередня освіта (Географія) – 45,6 тис. грнГеографія та регіональні студії – 45,6 тис. грнНауки про Землю – 45,6 тис. грнГеодезія та землеустрій – 45,6 тис. грнГотельно-ресторанна справа та кейтеринг – 48,6 тис. грнТуризм і рекреація – 48,6 тис. грнЕкономіка та міжнародні економічні відносини – 48,6 тис. грнОблік і оподаткування – 48,6 тис. грнФінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 48,6 тис. грнМенеджмент – 48,6 тис. грнМаркетинг – 48,6 тис. грнТоргівля – 48,6 тис. грнСередня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 45,6 тис. грнСередня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 45,6 тис. грнФілологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) – 49,8 тис. грнФілологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) – 45,6 тис. грнФілологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) – 45,6 тис. грнФілологія (прикладна лінгвістика) – 49,8 тис. грнГрафічний дизайн – 49,8 тис. грнДизайн костюму – 42,6 тис. грнОбразотворче мистецтво та реставрація (візуальні мистецтва) – 45,6 тис. грнМузичне мистецтво – 45,6 тис. грнПерформативні мистецтва (хореографічне мистецтво) – 45,6 тис. грнПерформативні мистецтва (сценічне мистецтво) – 45,6 тис. грнКультурологія та музеєзнавство – 42,6 тис. грнСередня освіта (Математика) – 42,6 тис. грнСередня освіта (Інформатика) – 42,6 тис. грнМатематика – 42,6 тис. грнКомп'ютерні науки – 45,6 тис. грнКібербезпека та захист інформації – 45,6 тис. грнІнформаційні системи і технології – 45,6 тис. грнЕлектрична інженерія – 42,6 тис. грнФізика та астрономія – 42,6 тис. грнПрикладна фізика та наноматеріали – 42,6 тис. грнАвтоматизація, комп'ютерноінтегровані технології та робототехніка – 42,6 тис. грнСередня освіта (Історія та громадянська освіта) – 45,6 тис. грнІсторія та археологія – 45,6 тис. грнБібліотечна, інформаційна та архівна справа – 45,6 тис. грнПолітологія – 45,6 тис. грнНаціональна безпека – 48,6 тис. грнПублічне управління та адміністрування – 48,6 тис. грнЕкономіка та міжнародні економічні відносини – 49,8 тис. грнМіжнародні відносини – 49,8 тис. грнДошкільна освіта – 45,6 тис. грнПочаткова освіта – 45,6 тис. грнСпеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) – 45,6 тис. грнСоціальна робота та консультування – 45,6 тис. грнПсихологія – 49,8 тис. грнСередня освіта (Фізична культура) – 45,6 тис. грнФізична культура і спорт – 45,6 тис. грнТерапія та реабілітація (Фізична терапія) – 45,6 тис. грнТерапія та реабілітація (Ерготерапія) – 45,6 тис. грнФармація – 49,8 тис. грнМедицина – 58,7 тис. грнСтоматологія – 58,7 тис. грнСередня освіта (Українська мова і література) – 45,6 тис. грнСередня освіта (Польська мова і література) – 45,6 тис. грнФілологія (Українська мова та література) – 45,6 тис. грнФілологія (Слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 45,6 тис. грнЖурналістика – 48,6 тис. грнЕкологія – 42,6 тис. грнХімія – 42,6 тис. грнХарчові технології – 42,6 тис. грнПраво – 49,8 тис. грнПравоохоронна діяльність – 45,6 тис. грн

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