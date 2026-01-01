Подорожчання до 28%: яка вартість навчання у Волинському університеті імені Лесі Українки
Сьогодні, 11:12
Волинський національний університет імені Лесі Українки затвердив ціни для вступників, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності у 2026/2027 навчальному році.
ZAXID.NET проаналізував ціни для вступників на бакалаврат та магістратуру медичного чи фармацевтичного спрямування (денна форма).
Найдорожчими є медичні спеціальності «Стоматологія» та «Медицина», рік навчання на яких вартує 58,7 тис. грн (на 27,5% подорожчали). До дорогих спеціальностей (49,8 тис. грн за рік) можна також віднести: «Філологію (прикладну лінгвістику)», «Графічний дизайн», «Міжнародні відносини», «Психологію», «Фармацію». Вони були одними з найдорожчих і у 2025 році, ціна за рік зросла на 27%.
До найдешевших спеціальностей (42,6 тис. грн за рік) можна віднести: «Середня освіта: Біологія та здоров’я людини, Природничі науки, Математика, Інформатика», а також «Культурологія та музеєзнавство», «Математика», «Хімія», «Екологія», «Харчові технології» та інші. За рік ціни зросли на майже 28%.
Вартість навчання у Волинському університеті імені Лесі Українки на денній формі бакалаврату у 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр, магістр медичного чи фармацевтичного спрямування):
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 45,6 тис. грн
Середня освіта (Природничі науки) – 42,6 тис. грн
Біологія та біохімія – 45,6 тис. грн
Лісове господарство – 45,6 тис. грн
Середня освіта (Географія) – 45,6 тис. грн
Географія та регіональні студії – 45,6 тис. грн
Науки про Землю – 45,6 тис. грн
Геодезія та землеустрій – 45,6 тис. грн
Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 48,6 тис. грн
Туризм і рекреація – 48,6 тис. грн
Економіка та міжнародні економічні відносини – 48,6 тис. грн
Облік і оподаткування – 48,6 тис. грн
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 48,6 тис. грн
Менеджмент – 48,6 тис. грн
Маркетинг – 48,6 тис. грн
Торгівля – 48,6 тис. грн
Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 45,6 тис. грн
Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 45,6 тис. грн
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) – 49,8 тис. грн
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) – 45,6 тис. грн
Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) – 45,6 тис. грн
Філологія (прикладна лінгвістика) – 49,8 тис. грн
Графічний дизайн – 49,8 тис. грн
Дизайн костюму – 42,6 тис. грн
Образотворче мистецтво та реставрація (візуальні мистецтва) – 45,6 тис. грн
Музичне мистецтво – 45,6 тис. грн
Перформативні мистецтва (хореографічне мистецтво) – 45,6 тис. грн
Перформативні мистецтва (сценічне мистецтво) – 45,6 тис. грн
Культурологія та музеєзнавство – 42,6 тис. грн
Середня освіта (Математика) – 42,6 тис. грн
Середня освіта (Інформатика) – 42,6 тис. грн
Математика – 42,6 тис. грн
Комп'ютерні науки – 45,6 тис. грн
Кібербезпека та захист інформації – 45,6 тис. грн
Інформаційні системи і технології – 45,6 тис. грн
Електрична інженерія – 42,6 тис. грн
Фізика та астрономія – 42,6 тис. грн
Прикладна фізика та наноматеріали – 42,6 тис. грн
Автоматизація, комп'ютерноінтегровані технології та робототехніка – 42,6 тис. грн
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 45,6 тис. грн
Історія та археологія – 45,6 тис. грн
Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 45,6 тис. грн
Політологія – 45,6 тис. грн
Національна безпека – 48,6 тис. грн
Публічне управління та адміністрування – 48,6 тис. грн
Економіка та міжнародні економічні відносини – 49,8 тис. грн
Міжнародні відносини – 49,8 тис. грн
Дошкільна освіта – 45,6 тис. грн
Початкова освіта – 45,6 тис. грн
Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) – 45,6 тис. грн
Соціальна робота та консультування – 45,6 тис. грн
Психологія – 49,8 тис. грн
Середня освіта (Фізична культура) – 45,6 тис. грн
Фізична культура і спорт – 45,6 тис. грн
Терапія та реабілітація (Фізична терапія) – 45,6 тис. грн
Терапія та реабілітація (Ерготерапія) – 45,6 тис. грн
Фармація – 49,8 тис. грн
Медицина – 58,7 тис. грн
Стоматологія – 58,7 тис. грн
Середня освіта (Українська мова і література) – 45,6 тис. грн
Середня освіта (Польська мова і література) – 45,6 тис. грн
Філологія (Українська мова та література) – 45,6 тис. грн
Філологія (Слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 45,6 тис. грн
Журналістика – 48,6 тис. грн
Екологія – 42,6 тис. грн
Хімія – 42,6 тис. грн
Харчові технології – 42,6 тис. грн
Право – 49,8 тис. грн
Правоохоронна діяльність – 45,6 тис. грн
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ZAXID.NET проаналізував ціни для вступників на бакалаврат та магістратуру медичного чи фармацевтичного спрямування (денна форма).
Найдорожчими є медичні спеціальності «Стоматологія» та «Медицина», рік навчання на яких вартує 58,7 тис. грн (на 27,5% подорожчали). До дорогих спеціальностей (49,8 тис. грн за рік) можна також віднести: «Філологію (прикладну лінгвістику)», «Графічний дизайн», «Міжнародні відносини», «Психологію», «Фармацію». Вони були одними з найдорожчих і у 2025 році, ціна за рік зросла на 27%.
До найдешевших спеціальностей (42,6 тис. грн за рік) можна віднести: «Середня освіта: Біологія та здоров’я людини, Природничі науки, Математика, Інформатика», а також «Культурологія та музеєзнавство», «Математика», «Хімія», «Екологія», «Харчові технології» та інші. За рік ціни зросли на майже 28%.
Вартість навчання у Волинському університеті імені Лесі Українки на денній формі бакалаврату у 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр, магістр медичного чи фармацевтичного спрямування):
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 45,6 тис. грн
Середня освіта (Природничі науки) – 42,6 тис. грн
Біологія та біохімія – 45,6 тис. грн
Лісове господарство – 45,6 тис. грн
Середня освіта (Географія) – 45,6 тис. грн
Географія та регіональні студії – 45,6 тис. грн
Науки про Землю – 45,6 тис. грн
Геодезія та землеустрій – 45,6 тис. грн
Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 48,6 тис. грн
Туризм і рекреація – 48,6 тис. грн
Економіка та міжнародні економічні відносини – 48,6 тис. грн
Облік і оподаткування – 48,6 тис. грн
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 48,6 тис. грн
Менеджмент – 48,6 тис. грн
Маркетинг – 48,6 тис. грн
Торгівля – 48,6 тис. грн
Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 45,6 тис. грн
Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 45,6 тис. грн
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) – 49,8 тис. грн
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) – 45,6 тис. грн
Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) – 45,6 тис. грн
Філологія (прикладна лінгвістика) – 49,8 тис. грн
Графічний дизайн – 49,8 тис. грн
Дизайн костюму – 42,6 тис. грн
Образотворче мистецтво та реставрація (візуальні мистецтва) – 45,6 тис. грн
Музичне мистецтво – 45,6 тис. грн
Перформативні мистецтва (хореографічне мистецтво) – 45,6 тис. грн
Перформативні мистецтва (сценічне мистецтво) – 45,6 тис. грн
Культурологія та музеєзнавство – 42,6 тис. грн
Середня освіта (Математика) – 42,6 тис. грн
Середня освіта (Інформатика) – 42,6 тис. грн
Математика – 42,6 тис. грн
Комп'ютерні науки – 45,6 тис. грн
Кібербезпека та захист інформації – 45,6 тис. грн
Інформаційні системи і технології – 45,6 тис. грн
Електрична інженерія – 42,6 тис. грн
Фізика та астрономія – 42,6 тис. грн
Прикладна фізика та наноматеріали – 42,6 тис. грн
Автоматизація, комп'ютерноінтегровані технології та робототехніка – 42,6 тис. грн
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 45,6 тис. грн
Історія та археологія – 45,6 тис. грн
Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 45,6 тис. грн
Політологія – 45,6 тис. грн
Національна безпека – 48,6 тис. грн
Публічне управління та адміністрування – 48,6 тис. грн
Економіка та міжнародні економічні відносини – 49,8 тис. грн
Міжнародні відносини – 49,8 тис. грн
Дошкільна освіта – 45,6 тис. грн
Початкова освіта – 45,6 тис. грн
Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) – 45,6 тис. грн
Соціальна робота та консультування – 45,6 тис. грн
Психологія – 49,8 тис. грн
Середня освіта (Фізична культура) – 45,6 тис. грн
Фізична культура і спорт – 45,6 тис. грн
Терапія та реабілітація (Фізична терапія) – 45,6 тис. грн
Терапія та реабілітація (Ерготерапія) – 45,6 тис. грн
Фармація – 49,8 тис. грн
Медицина – 58,7 тис. грн
Стоматологія – 58,7 тис. грн
Середня освіта (Українська мова і література) – 45,6 тис. грн
Середня освіта (Польська мова і література) – 45,6 тис. грн
Філологія (Українська мова та література) – 45,6 тис. грн
Філологія (Слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 45,6 тис. грн
Журналістика – 48,6 тис. грн
Екологія – 42,6 тис. грн
Хімія – 42,6 тис. грн
Харчові технології – 42,6 тис. грн
Право – 49,8 тис. грн
Правоохоронна діяльність – 45,6 тис. грн
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