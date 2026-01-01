Шарпар вранці пішов купатися – і зник: його шукали 9 днів. Повідомили деталі загибелі ексгравця «Волині»
Сьогодні, 12:36
Стали відомі деталі смерті українського ексфутболіста “Металіста”, “Волині” та “Ворскли” В'ячеслава Шарпара, чиє життя обірвалося у Греції в його 39-й день народження.
Подробиці трагедії розкривають грецькі медіа, пише ТСН.
За їхньою інформацією, Шарпар відпочивав з батьками в курортному місті Лутракі. 2 червня, у день свого народження, рано-вранці, близько 5 години він пішов на пляж купатися. За нез'ясованих обставин В'ячеслав зник. Після цього розпочалися пошукові роботи берегової охорони.
6 червня у Греції було оголошено Silver Alert (це система розшуку зниклих людей), однак знайти його одразу не вдалося.
Лише 11 червня, через 9 днів після зникнення, біля узбережжя Лутракі було виявлено тіло чоловіка, яке плавало поблизу одного з причалів у морі.
Грецькі правоохоронці одразу заявили, що перевіряють версію, чи не є загиблий тим самим українцем, який зник 2 червня. Після процедур ідентифікації було підтверджено, що цим чоловіком був Шарпар.
Протягом своєї кар'єри Шарпар грав за луцьку “Волинь”, харківський “Металіст”, полтавську “Ворсклу”, київський “Арсенал”, “Говерлу”, а також виступав у чемпіонатах Молдови та Латвії.
У складі “Металіста” та “Ворскли” він ставав бронзовим призером чемпіонату України. На міжнародному рівні вигравав Суперкубок Молдови у складі “Шерифа” та чемпіонат Латвії з “Ригою”. Також залучався до молодіжної збірної України U-21.
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Подробиці трагедії розкривають грецькі медіа, пише ТСН.
За їхньою інформацією, Шарпар відпочивав з батьками в курортному місті Лутракі. 2 червня, у день свого народження, рано-вранці, близько 5 години він пішов на пляж купатися. За нез'ясованих обставин В'ячеслав зник. Після цього розпочалися пошукові роботи берегової охорони.
6 червня у Греції було оголошено Silver Alert (це система розшуку зниклих людей), однак знайти його одразу не вдалося.
Лише 11 червня, через 9 днів після зникнення, біля узбережжя Лутракі було виявлено тіло чоловіка, яке плавало поблизу одного з причалів у морі.
Грецькі правоохоронці одразу заявили, що перевіряють версію, чи не є загиблий тим самим українцем, який зник 2 червня. Після процедур ідентифікації було підтверджено, що цим чоловіком був Шарпар.
Протягом своєї кар'єри Шарпар грав за луцьку “Волинь”, харківський “Металіст”, полтавську “Ворсклу”, київський “Арсенал”, “Говерлу”, а також виступав у чемпіонатах Молдови та Латвії.
У складі “Металіста” та “Ворскли” він ставав бронзовим призером чемпіонату України. На міжнародному рівні вигравав Суперкубок Молдови у складі “Шерифа” та чемпіонат Латвії з “Ригою”. Також залучався до молодіжної збірної України U-21.
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