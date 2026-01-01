Шарпар вранці пішов купатися – і зник: його шукали 9 днів. Повідомили деталі загибелі ексгравця «Волині»

українського ексфутболіста “Металіста”, “Волині” та “Ворскли” В'ячеслава Шарпара, чиє життя обірвалося у Греції в його 39-й день народження.



Подробиці трагедії розкривають грецькі медіа, пише



За їхньою інформацією, Шарпар відпочивав з батьками в курортному місті Лутракі. 2 червня, у день свого народження, рано-вранці, близько 5 години він пішов на пляж купатися. За нез'ясованих обставин В'ячеслав зник. Після цього розпочалися пошукові роботи берегової охорони.



6 червня у Греції було оголошено Silver Alert (це система розшуку зниклих людей), однак знайти його одразу не вдалося.



Лише 11 червня, через 9 днів після зникнення, біля узбережжя Лутракі було виявлено тіло чоловіка, яке плавало поблизу одного з причалів у морі.



Грецькі правоохоронці одразу заявили, що перевіряють версію, чи не є загиблий тим самим українцем, який зник 2 червня. Після процедур ідентифікації було підтверджено, що цим чоловіком був Шарпар.



Протягом своєї кар'єри Шарпар грав за луцьку “Волинь”, харківський “Металіст”, полтавську “Ворсклу”, київський “Арсенал”, “Говерлу”, а також виступав у чемпіонатах Молдови та Латвії.



У складі “Металіста” та “Ворскли” він ставав бронзовим призером чемпіонату України. На міжнародному рівні вигравав Суперкубок Молдови у складі “Шерифа” та чемпіонат Латвії з “Ригою”. Також залучався до молодіжної збірної України U-21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стали відомі деталі смерті, чиє життя обірвалося у Греції в його 39-й день народження.Подробиці трагедії розкривають грецькі медіа, пише ТСН За їхньою інформацією, Шарпар відпочивав з батьками в курортному місті Лутракі. 2 червня, у день свого народження, рано-вранці, близько 5 години він пішов на пляж купатися. За нез'ясованих обставин В'ячеслав зник. Після цього розпочалися пошукові роботи берегової охорони.6 червня у Греції було оголошено Silver Alert (це система розшуку зниклих людей), однак знайти його одразу не вдалося.Лише 11 червня, через 9 днів після зникнення, біля узбережжя Лутракі було виявлено тіло чоловіка, яке плавало поблизу одного з причалів у морі.Грецькі правоохоронці одразу заявили, що перевіряють версію, чи не є загиблий тим самим українцем, який зник 2 червня. Після процедур ідентифікації було підтверджено, що цим чоловіком був Шарпар.Протягом своєї кар'єри Шарпар грав за луцьку “Волинь”, харківський “Металіст”, полтавську “Ворсклу”, київський “Арсенал”, “Говерлу”, а також виступав у чемпіонатах Молдови та Латвії.У складі “Металіста” та “Ворскли” він ставав бронзовим призером чемпіонату України. На міжнародному рівні вигравав Суперкубок Молдови у складі “Шерифа” та чемпіонат Латвії з “Ригою”. Також залучався до молодіжної збірної України U-21.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію