У нацпарку на Волині зникає червонокнижна рослина



Нині на цій же території залишився фрагмент розміром 70 × 70 сантиметрів.



Про це Ніна Мерленко.



Зі слів керівниці відділу, саме вона виявила цю рослину на території парку. Відтоді працівники щороку проводили моніторинг стану баранця, однак минулоріч обстежити локацію, де він ріс, не вдалося.



"Коли ми повернулися сюди цьогоріч, нас вразило як зменшилася кількість рослин. У нас є ще місцина, де росте баранець, але там лише дві рослини", — сказала Ніна Мерленко.



Більшість пагонів перебуває у пригніченому стані, а сама популяція опинилася на межі локального зникнення. Як зауважила науковиця, змінився і трав'яний покрив території. На ній майже повністю щезла супутня вологолюбна рослинність, зокрема квасениця.



Це свідчить про суттєве висушення лісової підстилки та зниження вологості ґрунту. Серія посушливих сезонів і падіння рівня ґрунтових вод могли стати критичними для існування виду. Також однією з причин могло стати те, що пагони присипало щільним шаром дубового листя та хвої.



Такий покрив обмежує доступ світла й кисню, ускладнює розвиток рослин та перешкоджає укоріненню виводкових бруньок, за допомогою яких баранець відновлює свої популяції.



"Зараз багато рослин бідують через клімат. Немає опадів. А баранцю, зокрема, потрібна достатня вологість і світло", — додала вона.

Ніна Мерленко зазначила, що баранець належить до видів із надзвичайно повільними темпами росту: його річний приріст становить лише кілька міліметрів. Зміни в екосистемі за один-два роки, значно перевищують темпи його природної адаптації.



Особливо показово, що на цій ділянці не зафіксовано жодних рубок, витоптування чи іншого впливу людини.



Довідково: Баранець звичайний — рідкісний реліктовий вид спорових рослин, занесений до Червоної книги України. Росте у тінистих хвойних, мішаних та листяних лісах. Рослина не має підземних запасаючих органів і бічних бруньок, тому зламані пагони не відновлюються. Рослина не переносить лісових пожеж, рекреаційного навантаження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському нацпарку "Цуманська пуща" зафіксували зменшення популяції червонокнижного баранця звичайного Huperzia selago. У 2022 році сукупність рослин зафіксували на площі 1,5 × 2 метри.Нині на цій же території залишився фрагмент розміром 70 × 70 сантиметрів.Про це Суспільному розповіла начальник відділу науково-дослідної роботи нацпаркуЗі слів керівниці відділу, саме вона виявила цю рослину на території парку. Відтоді працівники щороку проводили моніторинг стану баранця, однак минулоріч обстежити локацію, де він ріс, не вдалося."Коли ми повернулися сюди цьогоріч, нас вразило як зменшилася кількість рослин. У нас є ще місцина, де росте баранець, але там лише дві рослини", — сказала Ніна Мерленко.Більшість пагонів перебуває у пригніченому стані, а сама популяція опинилася на межі локального зникнення. Як зауважила науковиця, змінився і трав'яний покрив території. На ній майже повністю щезла супутня вологолюбна рослинність, зокрема квасениця.Це свідчить про суттєве висушення лісової підстилки та зниження вологості ґрунту. Серія посушливих сезонів і падіння рівня ґрунтових вод могли стати критичними для існування виду. Також однією з причин могло стати те, що пагони присипало щільним шаром дубового листя та хвої.Такий покрив обмежує доступ світла й кисню, ускладнює розвиток рослин та перешкоджає укоріненню виводкових бруньок, за допомогою яких баранець відновлює свої популяції."Зараз багато рослин бідують через клімат. Немає опадів. А баранцю, зокрема, потрібна достатня вологість і світло", — додала вона.Ніна Мерленко зазначила, що баранець належить до видів із надзвичайно повільними темпами росту: його річний приріст становить лише кілька міліметрів. Зміни в екосистемі за один-два роки, значно перевищують темпи його природної адаптації.Особливо показово, що на цій ділянці не зафіксовано жодних рубок, витоптування чи іншого впливу людини.Баранець звичайний — рідкісний реліктовий вид спорових рослин, занесений до Червоної книги України. Росте у тінистих хвойних, мішаних та листяних лісах. Рослина не має підземних запасаючих органів і бічних бруньок, тому зламані пагони не відновлюються. Рослина не переносить лісових пожеж, рекреаційного навантаження.

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