Класика, яку артисти відкриють по-новому: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 червня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 21 червня.



Глибока й емоційно напружена історія про владу, пристрасть і внутрішню самотність.



У середу, 17 червня, о 18:00 – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



У центрі сюжету — зіткнення характерів, соціальних меж і прихованих бажань, що поступово руйнують звичний порядок життя героїв. Вистава порушує теми свободи вибору, психологічної вразливості та пошуку себе у світі суспільних очікувань. Це постановка, яка тримає увагу до останньої сцени та залишає простір для роздумів і власних висновків.



Квитки на вистави можна купити у касі та на



Прониклива історія про кохання, втрату, вибір і силу людських почуттів.



У п’ятницю, 19 червня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).



У центрі сюжету — складні взаємини героїв, чиї долі переплітаються між обов’язком, пристрастю та прагненням бути щасливими. Психологічна напруга, глибокі емоції та драматизм подій створюють на сцені особливу атмосферу, що не залишає байдужим. Ця постановка по-новому відкриває відому класику, змушуючи замислитися над ціною любові та втраченого щастя.



Прем’єра!



У суботу, 20 червня, о 17:00, на основній сцені – музично-танцювальна шоу-вистава на дві дії «Меню почуттів». Лібрето та хореографія – Олександр Федоров. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава про ресторан, що стає метафорою життя з його спокусами, ревізіями, пожежами й моментами вибору: Джулія мріє про сцену, Марко – про кохання, але кожному з них доведеться переступити власний страх. Це історія про сміливість бути собою, про підтримку, яка народжує впевненість, і про той крок у світло, що змінює все.



Театр запрошує глядачів у захопливий світ морських таємниць, пригод і несподіваних відкриттів.



У неділю, 21 червня, о 12:00, на основній сцені – пригодницьке розслідування на дві дії «Веселі Роджерси та Примарний галеон» за однойменним твором Джонні Даддла. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Разом із героями на сцені оживає історія, сповнена загадок, небезпечних пригод і пошуків правди серед морських легенд. На глядачів чекають яскраві персонажі, гумор, динамічний сюжет і атмосфера справжньої піратської авантюри. Це вистава, яка подарує дітям і дорослим море емоцій, дух пригод і віру в силу дружби та сміливості.



У театрі нагадують: після казки відбувається



Історія великого кохання, яке проходить крізь випробування почуттів, суспільних умовностей і життєвих виборів.



У неділю, 21 червня, о 17:00, на основній сцені – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



На сцені поєднуються яскраві емоції, вишукана музика, блискучий гумор і атмосфера справжнього театрального свята. Запальні мелодії, харизматичні герої та динамічний сюжет створюють особливий настрій, що захоплює з перших хвилин. «Сільва» — це класика оперети, яка й сьогодні звучить легко, пристрасно та по-справжньому незабутньо.



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☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 21 червня.У середу,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).У центрі сюжету — зіткнення характерів, соціальних меж і прихованих бажань, що поступово руйнують звичний порядок життя героїв. Вистава порушує теми свободи вибору, психологічної вразливості та пошуку себе у світі суспільних очікувань. Це постановка, яка тримає увагу до останньої сцени та залишає простір для роздумів і власних висновків.Квитки на вистави можна купити у касі та на сайті театру У п’ятницю,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця –. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).У центрі сюжету — складні взаємини героїв, чиї долі переплітаються між обов’язком, пристрастю та прагненням бути щасливими. Психологічна напруга, глибокі емоції та драматизм подій створюють на сцені особливу атмосферу, що не залишає байдужим. Ця постановка по-новому відкриває відому класику, змушуючи замислитися над ціною любові та втраченого щастя.У суботу,, на основній сцені –. Лібрето та хореографія –. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Вистава про ресторан, що стає метафорою життя з його спокусами, ревізіями, пожежами й моментами вибору:мріє про сцену,– про кохання, але кожному з них доведеться переступити власний страх. Це історія про сміливість бути собою, про підтримку, яка народжує впевненість, і про той крок у світло, що змінює все.У неділю,, на основній сцені –. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Разом із героями на сцені оживає історія, сповнена загадок, небезпечних пригод і пошуків правди серед морських легенд. На глядачів чекають яскраві персонажі, гумор, динамічний сюжет і атмосфера справжньої піратської авантюри. Це вистава, яка подарує дітям і дорослим море емоцій, дух пригод і віру в силу дружби та сміливості.У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю,, на основній сцені –. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).На сцені поєднуються яскраві емоції, вишукана музика, блискучий гумор і атмосфера справжнього театрального свята. Запальні мелодії, харизматичні герої та динамічний сюжет створюють особливий настрій, що захоплює з перших хвилин. «Сільва» — це класика оперети, яка й сьогодні звучить легко, пристрасно та по-справжньому незабутньо.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn





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