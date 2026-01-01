На Чернігівщині загинув 26-річний студент ВНУ Дмитро Морозов

На Чернігівщині загинув 26-річний студент ВНУ Дмитро Морозов
Волинський національний університет імені Лесі Українки з глибоким сумом повідомляє про загибель студента освітньої програми «Лабораторна діагностика» факультету біології та лісового господарства – молодшого сержанта Морозова Дмитра Максимовича.

"25 квітня 2026 року Дмитро загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нові Боровичі Чернігівської області. Він служив інспектором-кулеметником 11-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Звістку про його загибель університет отримав із запізненням, адже Дмитро пішов боронити Україну з перших днів навчання і так і не повернувся до аудиторій. Він народився 30 червня 1999 року (м. Авдіївка Донецької області) і прожив коротке, але сповнене відваги і відданості Батьківщині життя.

Університет схиляє голову перед пам'яттю нашого студента і Захисника. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам Дмитра. Це невимовна втрата.

Нехай пам'ять про Дмитра надихає кожного з нас навчатися, творити і жити за Україну – країну, яку він боронив до останнього подиху", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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