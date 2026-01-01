На Рівненщині повісився 9-річний хлопчик





Про випадок у вівторок, 16 червня, повідомив телеграм-канал «Рівне 1283».



Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька підтвердила інформацію про смерть дитини. За її словами, трагедія сталася на початку червня. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).



У поліції не розголошують назву населеного пункту, де стався інцидент, а також інших деталей події. Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сарненському районі 9-річний місцевий житель вчинив самогубство. Поліція відкрила кримінальне провадження й наразі встановлює всі обставини події.Про випадок у вівторок, 16 червня, повідомив телеграм-канал «Рівне 1283».Речниця поліції Рівненщинипідтвердила інформацію про смерть дитини. За її словами, трагедія сталася на початку червня. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).У поліції не розголошують назву населеного пункту, де стався інцидент, а також інших деталей події. Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

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