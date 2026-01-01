Які найоплачуваніші вакансії на Волині

Які найоплачуваніші вакансії на Волині
Станом на 16 червня у Волинському обласному центрі зайнятості (ОЦЗ) пропонують 1756 вакансії, статус безробітного мають 2567 осіб.

Про це у коментарі Суспільному розповіла заступниця начальника відділу рекрутингу та надання послуг роботодавцям Волинського ОЦЗ Ганна Архипчук.

З її слів, у переліку найбільш оплачуваних вакансій є 5 робочих місць, де роботодавці пропонують від 80 000 до 50 000 гривень у місяць:

водій автотранспортних засобів у Ковелі — 80 000 грн;

водій автотранспортних засобів у Луцьку — 70 000 грн;

електромонтажних силових мереж та електроустаткування — 60 000 грн;

водій автотранспортних засобів — 50 000 грн;

директор департаменту житлово-комунального господарства — 49 965 грн.

У центрі зайнятості зазначили, що мешканцям Волині роботодавці також пропонують роботу з наданням житла.

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Теги: Волинь, вакансії
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