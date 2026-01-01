Як швидко відрізнити камерну автомобільну шину від безкамерної і чому це важливо

Камерна шина

Безкамерна шина – що це?

Найпростіші способи визначити тип шини

Найнадійніше подивитися маркування на боковині. Усі виробники вказують тип конструкції. Якщо ви бачите напис Tubeless, то перед вами безкамерна шина. Якщо вказано Tube Type або TT, шина розрахована на використання камери. Зазвичай цей напис можна знайти поряд з інформацією про розмір, індекс навантаження та швидкість. Наприклад, 205/55 R16 91V Tubeless.

Якщо маркування знайти не вдалося, можна переглянути розташування вентиля. У безкамерного колеса вентиль розташовується в отворі диска та герметизується гумовою основою. Найчастіше він короткий, товстий, щільно сидить у диску та не зміщується при натисканні пальцем. У камерного колеса вентиль є частиною камери. Його характерні ознаки: металева гайка біля основи, довга конструкція та невелике зміщення при натисканні пальцем. Цей спосіб не завжди дає стовідсоткову гарантію, але часто допомагає швидко визначити тип покришки.

Чому безкамерна технологія набула більшого поширення

Якщо ви тільки починаєте розбиратися в автомобільних шинах, то рано чи пізно зіткнетеся з поняттями "камерна" та "безкамерна" шина. Початківцям часто складно визначити за зовнішнім виглядом покришки, чи є всередині колеса камера і чому взагалі це важливо. Розібратися у питанні набагато простіше, ніж здається на перший погляд. Для початку достатньо зрозуміти особливості конструкції кожного типу шин і вивчити кілька ознак, за якими їх можна відрізнити.Конструкція покришки, в якій повітря утримується не самою шиною, а спеціальною гумовою камерою, розташованою всередині неї. Камера являє собою великий герметичний балон, який накачується повітрям і утримує тиск у покришці. Сама шина у цьому випадку виконує функцію зовнішнього захисного шару та приймає навантаження від дороги, а тиск усередині тримає саме камера. Стандартна ще 30-40 років тому камерна конструкція поступово була витіснена безкамерною технологією.У безкамерній шині немає внутрішньої камери, а герметичність забезпечує сама шина. Її внутрішня поверхня покрита спеціальним повітронепроникним шаром, а борти шини щільно прилягають до диска. За різними оцінками, щонайменше 95% нових легкових автомобілів сьогодні комплектуються саме безкамерними колесами.Головна причина – безпека. Уявіть поширену ситуацію, коли автомобіль їде трасою зі швидкістю 100 км/год, і колесо ловить цвях. Якщо встановлена ​​безкамерна шина, повітря почне повільно виходити, водій встигне помітити проблему і безпечно зупинитися. Якщо ж прокол отримає камерна шина, камера втратить тиск протягом декількох секунд, автомобіль поведе, і водій може не впоратися з керуванням. Крім того, безкамерні шини простіше ремонтувати – багато проколів можна усунути без демонтажу колеса з автомобіля.