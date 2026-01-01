Підтвердили загибель воїна з Луцька Олександра Горбача

Підтвердили загибель воїна з Луцька Олександра Горбача
Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин Олександр Горбач.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Горбач Олександр Олександрович (18.03.1995 року народження) загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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