За життя 18-річної волинянки, яка постраждала у ДТП, борються лікарі: рідні просять допомоги у зборі коштів
Сьогодні, 17:03
Просять допомогти 18-річній волинянці Катерині Веклич, яка постраждала в ДТП. Зараз вона перебуває в лікарні у вкрай важкому стані, без свідомості. Лікарі борються за її життя, але для лікування та численних операцій потрібні величезні кошти, яких у родини просто немає.
Про це повідомляють у соцмережах, пише ВСН.
Нагадаємо, ДТП сталася близько опівночі 14 червня між селами Залісся та Підманево Ковельського району. 22-річний водій автомобіля Audi з’їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок аварії - водій та 18-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Дівчина навчається у Володимирському фаховому педагогічному коледжі ім. А. Ю. Кримського.
Кожна хвилина та кожна гривня зараз важливі.
Карта рідного брата:
4441111007269552 Костянтин Веклич
Карта мами:
4790729936605591 Світлана Веклич
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Про це повідомляють у соцмережах, пише ВСН.
Нагадаємо, ДТП сталася близько опівночі 14 червня між селами Залісся та Підманево Ковельського району. 22-річний водій автомобіля Audi з’їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок аварії - водій та 18-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Дівчина навчається у Володимирському фаховому педагогічному коледжі ім. А. Ю. Кримського.
Кожна хвилина та кожна гривня зараз важливі.
Карта рідного брата:
4441111007269552 Костянтин Веклич
Карта мами:
4790729936605591 Світлана Веклич
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