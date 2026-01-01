За життя 18-річної волинянки, яка постраждала у ДТП, борються лікарі: рідні просять допомоги у зборі коштів

За життя 18-річної волинянки, яка постраждала у ДТП, борються лікарі: рідні просять допомоги у зборі коштів
Просять допомогти 18-річній волинянці Катерині Веклич, яка постраждала в ДТП. Зараз вона перебуває в лікарні у вкрай важкому стані, без свідомості. Лікарі борються за її життя, але для лікування та численних операцій потрібні величезні кошти, яких у родини просто немає.

Про це повідомляють у соцмережах, пише ВСН.

Нагадаємо, ДТП сталася близько опівночі 14 червня між селами Залісся та Підманево Ковельського району. 22-річний водій автомобіля Audi з’їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок аварії - водій та 18-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Дівчина навчається у Володимирському фаховому педагогічному коледжі ім. А. Ю. Кримського.

Кожна хвилина та кожна гривня зараз важливі.

Карта рідного брата:

4441111007269552 Костянтин Веклич

Карта мами:

4790729936605591 Світлана Веклич

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Теги: Волинь, ДТП
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