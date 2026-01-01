За життя 18-річної волинянки, яка постраждала у ДТП, борються лікарі: рідні просять допомоги у зборі коштів

Катерині Веклич, яка постраждала в ДТП. Зараз вона перебуває в лікарні у вкрай важкому стані, без свідомості. Лікарі борються за її життя, але для лікування та численних операцій потрібні величезні кошти, яких у родини просто немає.



Про це повідомляють у соцмережах, пише



Нагадаємо, ДТП сталася близько опівночі 14 червня між селами Залісся та Підманево Ковельського району. 22-річний водій автомобіля Audi з’їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок аварії - водій та 18-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.



Дівчина навчається у Володимирському фаховому педагогічному коледжі ім. А. Ю. Кримського.



Кожна хвилина та кожна гривня зараз важливі.



Карта рідного брата:



4441111007269552 Костянтин Веклич



Карта мами:



4790729936605591 Світлана Веклич

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Просять допомогти 18-річній волинянці, яка постраждала в ДТП. Зараз вона перебуває в лікарні у вкрай важкому стані, без свідомості. Лікарі борються за її життя, але для лікування та численних операцій потрібні величезні кошти, яких у родини просто немає.Про це повідомляють у соцмережах, пише ВСН Нагадаємо, ДТП сталася близько опівночі 14 червня між селами Залісся та Підманево Ковельського району. 22-річний водій автомобіля Audi з’їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок аварії - водій та 18-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.Дівчина навчається у Володимирському фаховому педагогічному коледжі ім. А. Ю. Кримського.Кожна хвилина та кожна гривня зараз важливі.44411110072695524790729936605591

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію