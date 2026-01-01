У Луцьку розширюють стенд безвісти зниклих





Підрядники вже розпочали монтаж, повідомив у коментарі Олег Кобилинський.



Нагадаємо, першу частину стенду облаштували цьогоріч наприкінці травня.



Нова секція конструкції буде аналогічною до вже встановленої і розрахована на 160 фотографій. Загалом після розширення тут зможуть розмістити близько 320 портретів.



Наразі вже є близько 70 звернень від родин зниклих безвісти, зазначив посадовець.



«Самі фотографії ще не виготовляли. Ми їх друкуємо після обробки, яка залежить від якості наданих зображень. Друк займає близько одного дня, але замовлення формують партіями», — додає він.



Завершити роботи зі встановлення конструкції підрядник планує орієнтовно до кінця тижня. Коли саме стенд повністю облаштують портретами — поки невідомо.



Нагадаємо, лучан просять не залишати квіти й інші атрибути, які асоціюються з вшануванням загиблих поруч зі стендом.

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