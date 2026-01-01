Півонії для тата: 10-річна школярка з Луцька продає квіти за донат для ЗСУ. ВІДЕО

Уляна четвертий рік поспіль збирає гроші на потреби підрозділу тата. Півонії за донати продають разом із мамою та молодшою сестричкою Юстинкою у Луцьку.



Про це дівчинка з мамою розповіли



"Ми не ставимо ціну на квітки, тому що люди самі скільки дають, стільки ми їй даємо їм квіточок. Ми дуже сильно стараємося, щоб їх купляли, щоб швидше назбирати ті гроші. В середньому дають 50 грн, а іноді і більше, і не беруть квітів. Нам дали 1000", — розповіла Уляна.



Мама дівчинки Анна Безвербна каже, що цього літа продали понад 300 штук півоній, мають амбіційну ціль — 250 тисяч гривень, минулого літа ціль була назбирати 100000 гривень, її досягли.



"Підрозділу чоловіка збираємо на ремонт наземних і авіаційних комплексів. Якщо по-простому, то на ремонт мавіків і наземних роботів. На даний момент, мені здається, що більше ніж 65000 гривень вже в нас є, за тиждень часу", — каже Анна Безвербна.



Тато Уляни – Дмитро Безвербний виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку Боєць служить у п'ятій окремій штурмовій бригаді. У соцмережах чоловік просить підтримувати збори доньки.



Місцева жителька Світлана купила півонії в Уляни. Жінка каже, що військових треба підтримувати постійно. Якщо ти не можеш бути в армії, то треба бути для армії, каже жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10-річна школяркачетвертий рік поспіль збирає гроші на потреби підрозділу тата. Півонії за донати продають разом із мамою та молодшою сестричкоюу Луцьку.Про це дівчинка з мамою розповіли Суспільному "Ми не ставимо ціну на квітки, тому що люди самі скільки дають, стільки ми їй даємо їм квіточок. Ми дуже сильно стараємося, щоб їх купляли, щоб швидше назбирати ті гроші. В середньому дають 50 грн, а іноді і більше, і не беруть квітів. Нам дали 1000", — розповіла Уляна.Мама дівчинкикаже, що цього літа продали понад 300 штук півоній, мають амбіційну ціль — 250 тисяч гривень, минулого літа ціль була назбирати 100000 гривень, її досягли."Підрозділу чоловіка збираємо на ремонт наземних і авіаційних комплексів. Якщо по-простому, то на ремонт мавіків і наземних роботів. На даний момент, мені здається, що більше ніж 65000 гривень вже в нас є, за тиждень часу", — каже Анна Безвербна.Тато Уляни –виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку Боєць служить у п'ятій окремій штурмовій бригаді. У соцмережах чоловік просить підтримувати збори доньки.Місцева жителька Світлана купила півонії в Уляни. Жінка каже, що військових треба підтримувати постійно. Якщо ти не можеш бути в армії, то треба бути для армії, каже жінка.

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