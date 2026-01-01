На Волині з магазину «Аврора» викрали термінал

На Волині з магазину «Аврора» викрали термінал
У центрі Нововолинська невідома особа вчинила крадіжку майна з торгового закладу. За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це БУГу стало відомо з ухвали суду.

Інцидент трапився 6-го червня 2026-го року близько 12:07 у магазині ТМ «Аврора», що розташований на бульварі Шевченка, 28. За інформацією правоохоронних органів, зловмисник, скориставшись вільним доступом, таємно викрав із прилавку мобільний термінал марки Zebra TC27, який перебував у користуванні.

Своїми діями крадій завдав ТзОВ «Вигідна покупка» майнової шкоди.

За цим фактом 6 червня 2026 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі поліція встановлює особу зловмисника та всі обставини злочину.

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Теги: Нововолинськ, Аврора, термінал
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