На Волині з магазину «Аврора» викрали термінал





Про це



Інцидент трапився 6-го червня 2026-го року близько 12:07 у магазині ТМ «Аврора», що розташований на бульварі Шевченка, 28. За інформацією правоохоронних органів, зловмисник, скориставшись вільним доступом, таємно викрав із прилавку мобільний термінал марки Zebra TC27, який перебував у користуванні.



Своїми діями крадій завдав ТзОВ «Вигідна покупка» майнової шкоди.



За цим фактом 6 червня 2026 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі поліція встановлює особу зловмисника та всі обставини злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Нововолинська невідома особа вчинила крадіжку майна з торгового закладу. За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування.Про це БУГу стало відомо з ухвали суду.Інцидент трапився 6-го червня 2026-го року близько 12:07 у магазині ТМ «Аврора», що розташований на бульварі Шевченка, 28. За інформацією правоохоронних органів, зловмисник, скориставшись вільним доступом, таємно викрав із прилавку мобільний термінал марки Zebra TC27, який перебував у користуванні.Своїми діями крадій завдав ТзОВ «Вигідна покупка» майнової шкоди.За цим фактом 6 червня 2026 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі поліція встановлює особу зловмисника та всі обставини злочину.

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