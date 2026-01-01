Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 17 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 17 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 17 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 17 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.
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