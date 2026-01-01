У Луцьку попрощалися із захисником України Олександром Бондаренком





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Олександр Миколайович Бондаренко (25.04.1982 року народження) загинув 15 червня 2025 року в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.



Поховали Олександра Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна Олександра Бондаренка.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Олександр Миколайович Бондаренко (25.04.1982 року народження) загинув 15 червня 2025 року в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.Поховали Олександра Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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