У Луцьку попрощалися із захисником України Олександром Бондаренком
Сьогодні, 19:04
Сьогодні, 16 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна Олександра Бондаренка.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Олександр Миколайович Бондаренко (25.04.1982 року народження) загинув 15 червня 2025 року в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.
Поховали Олександра Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Олександр Миколайович Бондаренко (25.04.1982 року народження) загинув 15 червня 2025 року в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.
Поховали Олександра Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 17 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку попрощалися із захисником України Олександром Бондаренком
Сьогодні, 19:04
У Луцьку розширюють стенд безвісти зниклих
Сьогодні, 18:17
За життя 18-річної волинянки, яка постраждала у ДТП, борються лікарі: рідні просять допомоги у зборі коштів
Сьогодні, 17:03