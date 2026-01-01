На Волині вітер повалив дерево, яке перегородило трасу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
На Волині через негоду дерево перегородило дві смуги траси.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
16 червня на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, поблизу села Цумань, внаслідок сильного пориву вітру дерево впало на проїжджу частину та повністю перекрило дві смуги руху в напрямку Рівного.
Патрульні поліцейські негайно забезпечили безпеку дорожнього руху та взялися до ліквідації перешкоди. Спільно з фахівцями енергетичної служби, які працювали неподалік, інспектори розчистили проїжджу частину від поваленого дерева.
Завдяки злагодженим та оперативним діям рух транспорту було швидко відновлено.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
16 червня на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, поблизу села Цумань, внаслідок сильного пориву вітру дерево впало на проїжджу частину та повністю перекрило дві смуги руху в напрямку Рівного.
Патрульні поліцейські негайно забезпечили безпеку дорожнього руху та взялися до ліквідації перешкоди. Спільно з фахівцями енергетичної служби, які працювали неподалік, інспектори розчистили проїжджу частину від поваленого дерева.
Завдяки злагодженим та оперативним діям рух транспорту було швидко відновлено.
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