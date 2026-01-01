На Волині вітер повалив дерево, яке перегородило трасу. ВІДЕО





Про це повідомили у патрульній поліції Волині.



16 червня на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, поблизу села Цумань, внаслідок сильного пориву вітру дерево впало на проїжджу частину та повністю перекрило дві смуги руху в напрямку Рівного.



Патрульні поліцейські негайно забезпечили безпеку дорожнього руху та взялися до ліквідації перешкоди. Спільно з фахівцями енергетичної служби, які працювали неподалік, інспектори розчистили проїжджу частину від поваленого дерева.



Завдяки злагодженим та оперативним діям рух транспорту було швидко відновлено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині через негоду дерево перегородило дві смуги траси.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.16 червня на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, поблизу села Цумань, внаслідок сильного пориву вітру дерево впало на проїжджу частину та повністю перекрило дві смуги руху в напрямку Рівного.Патрульні поліцейські негайно забезпечили безпеку дорожнього руху та взялися до ліквідації перешкоди. Спільно з фахівцями енергетичної служби, які працювали неподалік, інспектори розчистили проїжджу частину від поваленого дерева.Завдяки злагодженим та оперативним діям рух транспорту було швидко відновлено.

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