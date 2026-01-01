Авіатроща на Хмельниччині: загинув екіпаж українського бомбардувальника Су-24М





Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



Близько 19-ї години 16 червня 2026 року сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України.



Екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині.



На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху...



На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає.



Причини та обставини катастрофи встановлюються.

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