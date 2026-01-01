На Волині перший ветеран з ампутацією обох ніг отримав водійське посвідчення. ВІДЕО

На Волині перший ветеран з ампутацією обох ніг отримав водійське посвідчення. ВІДЕО
Лучанин Владислав Матвіюк — перший у Луцьку ветеран війни з ампутацією ніг, який отримав посвідчення водія.

Чоловік навчався керуванню автомобілем безоплатно, скористався державною програмою для ветеранів від Міністерства у справах ветеранів України, - повідомляє Суспільне.

Як чоловік розповів, вчився їздити на автівці на ручному управлінні в автошколі, після складання теоретичного та практичного іспитів отримав водійську категорію "В", що дозволяє керувати легковими автомобілями.
На Волині перший ветеран з ампутацією обох ніг отримав водійське посвідчення. ВІДЕО

Владислав каже, що умів кермувати автівкою до війни, але прав не мав. На фронті їздив на бойових машинах. При контрнаступі у 2023 році на Запорізькому напрямку отримав мінно-вибухове поранення.

"Мене заховало у бліндаж. Я там пробув 16 годин з турнікетами, під наркотиком. І мене хлопці виносили до 5 кілометрів десь.Операції основні проходили в Україні, а потім поїхав на лікування у Королівство Іспанії. Там півтора року", — розповідає Владислав Матвіюк.
На Волині перший ветеран з ампутацією обох ніг отримав водійське посвідчення. ВІДЕО

Нині 25-річний ветеран Владислав Матвіюк пересувається на кріслі колісному. Інструктор Владислава — Василь Лісов говорить, що їхня автошкола — єдина у Луцьку, де навчають їздити на авто з ручним керуванням.

"В авто встановлені ричаги, які замінюють натискання педалей не ногами, а руками", — розповідає інструктор.
На Волині перший ветеран з ампутацією обох ніг отримав водійське посвідчення. ВІДЕО

Як ветеран війни з інвалідністю Владислав навчався безплатно. З першого разу склав теорію і освоював керування машини на ручному управлінні.

У сервісному центрі в Луцьку Владислав записався на практичний іспит поза чергою. Здавав водіння на машині з автошколи.

"Так, як Влад у нас належить до пільгової категорії, то у нас є пріоритетне обслуговування для людей з інвалідністю, для діючих військовослужбовців на період воєнного стану, а також для членів сімей загиблих чи померлих захисників чи захисниць України", — говорить завідувачка сектору комунікації регіонального сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.

На іспиті, каже Владислав Матвіюк, допустився двох помилок: протягнув за "стоп-лінію" і трошки перелаштувався, не у правильному місці. Інструктор, який приймав екзамен Богдан Тарасюк каже, що при іспиті допускають три помилки.

"Іспит триває у нас не менше 20 хвилин. Щодо іспиту Владислава, то він склав його успішно. Молодець. Проїхав дуже гарно. Зауважень як таких немає", — каже інструктор.
На Волині перший ветеран з ампутацією обох ніг отримав водійське посвідчення. ВІДЕО

Речниця сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ у Волинській, Рівненській та Житомирській областях Ярослава Княжинська каже: на Волині навчатися водінню на автівках з ручним управлінням можна у двох автошколах: у Луцьку і Ковелі.

Владислав скористався державною програмою для ветеранів від Міністерства у справах ветеранів України.
На Волині перший ветеран з ампутацією обох ніг отримав водійське посвідчення. ВІДЕО

"Якщо звертається сам ветеран війни, або особа з інвалідністю внаслідок війни, то має надати паспорт, ідентифікаційний код, школу у якій хоче навчатися і медичні довідки. Має бути реєстрація. Також, якщо звертається дружина, має бути свідотство про одруження", — розповідає начальниця відділу департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Наталія Миронюк про умови, які дозволяють скористатися державною програмою.

Зі слів Наталії Миронюк, нині у Луцькій громаді затверджено 31 договір про навчання ветеранів та членів сімей військовослужбовців у автошколах. Держава компенсовує до 33 тисяч гривень за навчання однієї людини.

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Теги: Волинь, водійське посвідчення, Луцьк, ветеран
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