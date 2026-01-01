На Волині перший ветеран з ампутацією обох ніг отримав водійське посвідчення. ВІДЕО

Владислав Матвіюк — перший у Луцьку ветеран війни з ампутацією ніг, який отримав посвідчення водія.



Чоловік навчався керуванню автомобілем безоплатно, скористався державною програмою для ветеранів від Міністерства у справах ветеранів України, - повідомляє



Як чоловік розповів, вчився їздити на автівці на ручному управлінні в автошколі, після складання теоретичного та практичного іспитів отримав водійську категорію "В", що дозволяє керувати легковими автомобілями.



Владислав каже, що умів кермувати автівкою до війни, але прав не мав. На фронті їздив на бойових машинах. При контрнаступі у 2023 році на Запорізькому напрямку отримав мінно-вибухове поранення.



"Мене заховало у бліндаж. Я там пробув 16 годин з турнікетами, під наркотиком. І мене хлопці виносили до 5 кілометрів десь.Операції основні проходили в Україні, а потім поїхав на лікування у Королівство Іспанії. Там півтора року", — розповідає Владислав Матвіюк.



Нині 25-річний ветеран Владислав Матвіюк пересувається на кріслі колісному. Інструктор Владислава — Василь Лісов говорить, що їхня автошкола — єдина у Луцьку, де навчають їздити на авто з ручним керуванням.



"В авто встановлені ричаги, які замінюють натискання педалей не ногами, а руками", — розповідає інструктор.



Як ветеран війни з інвалідністю Владислав навчався безплатно. З першого разу склав теорію і освоював керування машини на ручному управлінні.



У сервісному центрі в Луцьку Владислав записався на практичний іспит поза чергою. Здавав водіння на машині з автошколи.



"Так, як Влад у нас належить до пільгової категорії, то у нас є пріоритетне обслуговування для людей з інвалідністю, для діючих військовослужбовців на період воєнного стану, а також для членів сімей загиблих чи померлих захисників чи захисниць України", — говорить завідувачка сектору комунікації регіонального сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.



На іспиті, каже Владислав Матвіюк, допустився двох помилок: протягнув за "стоп-лінію" і трошки перелаштувався, не у правильному місці. Інструктор, який приймав екзамен Богдан Тарасюк каже, що при іспиті допускають три помилки.



"Іспит триває у нас не менше 20 хвилин. Щодо іспиту Владислава, то він склав його успішно. Молодець. Проїхав дуже гарно. Зауважень як таких немає", — каже інструктор.



Речниця сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ у Волинській, Рівненській та Житомирській областях Ярослава Княжинська каже: на Волині навчатися водінню на автівках з ручним управлінням можна у двох автошколах: у Луцьку і Ковелі.



Владислав скористався державною програмою для ветеранів від Міністерства у справах ветеранів України.



"Якщо звертається сам ветеран війни, або особа з інвалідністю внаслідок війни, то має надати паспорт, ідентифікаційний код, школу у якій хоче навчатися і медичні довідки. Має бути реєстрація. Також, якщо звертається дружина, має бути свідотство про одруження", — розповідає начальниця відділу департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Наталія Миронюк про умови, які дозволяють скористатися державною програмою.



Зі слів Наталії Миронюк, нині у Луцькій громаді затверджено 31 договір про навчання ветеранів та членів сімей військовослужбовців у автошколах. Держава компенсовує до 33 тисяч гривень за навчання однієї людини.

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