17 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 17 червня, Всесвітній день карате. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.Сьогодні відзначають день народження колишній представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області, колишній заступник голови Волинської облдержадміністрації(на фото), директор КП «Луцькреклама»Також день народження 17 червня у волинського педагога, заслуженого вчителя України Олесі Ковальчук.Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – Йосипа, Кирила, Климента, Микити, Діни, Пелагеє.Зичимо міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.17 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день карате. Подія присвячена тому, що цей вид спорту був включений до Олімпіський ігор в Токіо 2020. День було засновано 2017 року, адже 2016 року було оголошено, що карате, разом з п'ятьма іншими видами спорту, збираються включити до олімпійської програми.Також 17 червня Всесвітній день теселяції. Подія присвячена особливому мистецтву мозаїки (візерунки з геометричних фігур). Теселяцію можна навіть знайти в природі чи архітектурі. Вона використовувалася людством протягом тисячоліть в усьому світі. Головна мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про мозаїку, заохоченні людей до дослідження теселяції.А ще 17 червня Всесвітній день сміттяра. Хоча декому може здатися, що це професійне свято є неважливим, оскільки ця професія мало цінується у світі, проте важливо привертати увагу громадськості до зусиль чоловіків та жінок, які підтримують в чистоті наші міста та села. Поводження з відходами виходить далеко за межі звичайного збирання сміття. А ініціатором створення такого свята став Джон Д.Арвуд, який є власником спеціалізованої компанії з перероблення відходів, яку він заснував 1997 року.