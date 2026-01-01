Естетика та довговічність: чому все частіше обирають алюмінієві двері?

обирають алюмінієві замість звичних пластикових. Це й не дивно, адже такий варіант більш довговічний та надійний.



Вироби з алюмінію славляться своєю витримкою до великих навантажень. Це надійний варіант для панорамних вікон, дверей чи інших конструкцій. Їх обирають не лише для великих комерційних об’єктів (ТРЦ, офісні центри, магазини тощо), але й для приватних помешкань. Все більш популярними стають



Алюмінієві двері: де встановлюють і чому обирають

Алюмінієві двері – еталон для сучасних будівництв. Універсальність дизайнів та кольорів робить їх надзвичайно затребуваним продуктом на ринку. Окрім цього є ще низка їх переваг, через які вони стають все більш популярними:



1. Довговічна стабільність форми. Алюміній із часом не деформується, не прогинається і не провисає. Це забезпечує тривалий період експлуатації – від 20-ти років.



2. Можливість створення великих конструкцій без перегородок. Ідеально для скління терас, панорамний вікон та дверей, скляного фасаду тощо.



3. Протипожежність. Алюміній не горить і навіть під впливом високих температур не виділяє токсичних речовин, на відміну від пластику.



4. Дообладнання сучасними системами захисту. Такі двері можна оснастити замками з біометричним доступом, програмами для керування ними та сучасними кодовими замками.



5. Зламостійкість. Поєднання надійного склопакету, профілю алюмінію та сучасних систем захисту робить такі двері майже недоступними для крадіїв.



Однією із суттєвих переваг алюмінієвих дверей та вікон є їх стійкість до впливу погодних умов. На відміну від дерев’яних, сталевих, чи маталопластикових дверей, мороз, дощ і палючі сонячні промені не завдають абсолютно ніякої шкоди алюмінієвим конструкціям. Тож клієнт отримує довговічні, стильні та надійні двері.



Перш ніж замовляти, звісно, хочеться переглянути варіанти та відтінки. У Луцьку це можна зробити у шоурумі компанії KTB Group на вулиці Миру, 7. Вони славляться багаторічним досвідом, високим технологічним рівнем та виконанням найскладніших завдань.



3 головні поради при виборі алюмінієвих дверей

Вибір дверей для дому – відповідальний процес. Він вимагає уважності до деталей, але у першу чергу варто розуміти, що це – інвестиція у безпеку вашої сім’ї. Алюмінієві двері полюбились клієнтам не дарма: це поєднання стилю та якості. Однак, є певні моменти, на які варто звернути увагу при їх виборі:



Теплий профіль. Саме цей варіант підходить для житлових приміщень. Він не буде пропускати тепло з помешкання і зекономить на обігріві дому. Оптимальна ширина терморозриву в середину профілю – 34-45 мм.

Інтеграція Smart-систем. Варто визначитись із цими системами ще на етапі проектування. Адже деякі з них потребують додаткового підведення кабелів, прорізування ніш тощо. Так ви разом із дизайнерами продумаєте все до деталей.

Приховані теплі – для суцільної естетики. Це дозволить заховати петлі та циліндри із захистом у сам профіль і двері виглядатимуть як одне ціле із фасадом.

Ключова порада – обирайте надійного виробника – KTB Group. Це компанія, яка створює навіть найскладніші конструкції та задовольняє кожне побажання клієнта. Таким чином ви отримаєте якісну конструкцію і повний супровід – від створення макету до монтажу.









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