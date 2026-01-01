Волинські оперативники викрили зловмисника з Полтавщини, який торгував зброєю. ФОТО

Волинські правоохоронці задокументували кілька фактів продажу зброї та провели обшук за місцем проживання фігуранта. Оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно зі співробітниками сектору кримінальної поліції Володимирського районного відділу поліції, відділом кримінального аналізу та іншими оперативними службами ГУНП викрили 38-річного жителя Полтавської області, який налагодив незаконний продаж зброї.Про це повідомляють на сайті ГУНП у Волинській області.За даними слідства, чоловік розміщував у мережі оголошення та збував револьвери. Надсилав їх замовникам поштою. Правоохоронці задокументували чотири такі факти.Минулого тижня поліцейські за силової підтримки бійців КОРД провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта та інших можливих причетних. Під час обшуків вилучили боєприпаси та набої. Усе вилучене скерували на експертні дослідження.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави.Поліцейські перевіряють причетність до незаконного збуту зброї інших осіб. Досудове розслідування триває.