Як на волинському кордоні працює пес, який шукає наркотики. ФОТО

У пункті пропуску «Устилуг» разом зі своїм службовим собакою Фарсом служить 31-річний уродженець Оваднівської громади Володимирського району Михайло Євсюк. У лавах Держприкордонслужби чоловік з 2021 року. Протягом останніх чотирьох років він працює кінологом.Про це повідомляють у 6 прикордонному Волинському загоні.Спочатку разом із бельгійською вівчаркою породи малінуа шукав наркотичні речовини в залізничному пункті контролю, а нині з собакою такої ж породи виявляє наркотики в міжнародному автомобільному пункті пропуску.Нині Фарсу три з половиною роки. Михайло придбав його двомісячним цуценям і вже з піврічного віку почав готувати до служби. Коли собаці виповнилося дев’ять місяців, вони разом вирушили до Кінологічного навчального центру у Великих Мостах, де Фарс опановував навички виявлення наркотичних речовин.«Працювати з ним складнощів немає, – наголошує прикордонник. – Головне в роботі – взаємодія між собакою та кінологом».За словами Михайла, лише протягом цього півріччя Фарс уже виявив 20 спроб перевезення наркотичних речовин. Він знаходив їх як у транспортних засобах та особистих речах пасажирів, так і безпосередньо на громадянах, які перетинали державний кордон.На службі собака дуже відповідальний і нікому не завдає шкоди, а вдома інколи може побешкетувати й наробити господарям клопоту.«То позриває білизну, яка сохне після прання, і порозтягає її по подвір’ю, – з усмішкою розповідає кінолог. – А одного разу, коли я обрізав молоді саджанці й обернувся, то побачив, що мій чотирилапий іде за мною та обгризає щойно обрізані деревця».Зі слів кінолога, свого помічника він заохочує улюбленою іграшкою. А щодо харчових вподобань, то Фарс полюбляє овочі та фрукти, особливо яблука.Загалом Михайло Євсюк каже, що його вихованець, як і всі бельгійські вівчарки, дуже енергійний, тому не радить заводити цю породу людям без досвіду утримання собак. Водночас Фарс серед інших малінуа вирізняється доброзичливістю та любов’ю до дітей, зокрема й сусідських, попри те, що вдома він проявляє себе як справжній охоронець.Якщо і ви бажаєте присвятити своє життя охороні державного кордону разом з чотирилапим помічником, то звертайтеся до відділу рекрутингу Волинського прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6 або ж телефонуйте за номером: +380 96 905 1301 (з 8-00 до 17-00).