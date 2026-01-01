Як на волинському кордоні працює пес, який шукає наркотики. ФОТО

Як на волинському кордоні працює пес, який шукає наркотики. ФОТО
У пункті пропуску «Устилуг» разом зі своїм службовим собакою Фарсом служить 31-річний уродженець Оваднівської громади Володимирського району Михайло Євсюк. У лавах Держприкордонслужби чоловік з 2021 року. Протягом останніх чотирьох років він працює кінологом.

Про це повідомляють у 6 прикордонному Волинському загоні.

Спочатку разом із бельгійською вівчаркою породи малінуа шукав наркотичні речовини в залізничному пункті контролю, а нині з собакою такої ж породи виявляє наркотики в міжнародному автомобільному пункті пропуску.
Як на волинському кордоні працює пес, який шукає наркотики. ФОТО


Нині Фарсу три з половиною роки. Михайло придбав його двомісячним цуценям і вже з піврічного віку почав готувати до служби. Коли собаці виповнилося дев’ять місяців, вони разом вирушили до Кінологічного навчального центру у Великих Мостах, де Фарс опановував навички виявлення наркотичних речовин.
Як на волинському кордоні працює пес, який шукає наркотики. ФОТО

«Працювати з ним складнощів немає, – наголошує прикордонник. – Головне в роботі – взаємодія між собакою та кінологом».

За словами Михайла, лише протягом цього півріччя Фарс уже виявив 20 спроб перевезення наркотичних речовин. Він знаходив їх як у транспортних засобах та особистих речах пасажирів, так і безпосередньо на громадянах, які перетинали державний кордон.
Як на волинському кордоні працює пес, який шукає наркотики. ФОТО
Як на волинському кордоні працює пес, який шукає наркотики. ФОТО

На службі собака дуже відповідальний і нікому не завдає шкоди, а вдома інколи може побешкетувати й наробити господарям клопоту.

«То позриває білизну, яка сохне після прання, і порозтягає її по подвір’ю, – з усмішкою розповідає кінолог. – А одного разу, коли я обрізав молоді саджанці й обернувся, то побачив, що мій чотирилапий іде за мною та обгризає щойно обрізані деревця».
Як на волинському кордоні працює пес, який шукає наркотики. ФОТО

Зі слів кінолога, свого помічника він заохочує улюбленою іграшкою. А щодо харчових вподобань, то Фарс полюбляє овочі та фрукти, особливо яблука.
Як на волинському кордоні працює пес, який шукає наркотики. ФОТО

Загалом Михайло Євсюк каже, що його вихованець, як і всі бельгійські вівчарки, дуже енергійний, тому не радить заводити цю породу людям без досвіду утримання собак. Водночас Фарс серед інших малінуа вирізняється доброзичливістю та любов’ю до дітей, зокрема й сусідських, попри те, що вдома він проявляє себе як справжній охоронець.
Як на волинському кордоні працює пес, який шукає наркотики. ФОТО

Якщо і ви бажаєте присвятити своє життя охороні державного кордону разом з чотирилапим помічником, то звертайтеся до відділу рекрутингу Волинського прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6 або ж телефонуйте за номером: +380 96 905 1301 (з 8-00 до 17-00).

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Теги: Волинь, Устилуг, кінолог, собака, наркотики
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