Пішла до війська після поранення брата: історія військового кухаря з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Юлія на позивний «Жук» родом із невеликого села на Волині. Вона служить кухарем у 100 окремій механізованій бригаді.
Історію військового кухаря опублікували на сторінці 19 армійського корпусу.
Її день починається ще до світанку, а закінчується тоді, коли зроблено все необхідне. Вона каже, що не могла залишитися осторонь, коли в країні триває війна. Тим більше, коли її брат - Герой України, який отримав поранення, захищаючи державу.
Сьогодні Юлія робить те, що вміє найкраще: готує для військовослужбовців, дбає про людей поруч і сумлінно виконує свою роботу.
Ця історія про просту українську жінку, яка щиро вірить у свою країну і щодня доводить це справами.
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Історію військового кухаря опублікували на сторінці 19 армійського корпусу.
Її день починається ще до світанку, а закінчується тоді, коли зроблено все необхідне. Вона каже, що не могла залишитися осторонь, коли в країні триває війна. Тим більше, коли її брат - Герой України, який отримав поранення, захищаючи державу.
Сьогодні Юлія робить те, що вміє найкраще: готує для військовослужбовців, дбає про людей поруч і сумлінно виконує свою роботу.
Ця історія про просту українську жінку, яка щиро вірить у свою країну і щодня доводить це справами.
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