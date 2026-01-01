Реставрація Києво-Печерської лаври коштуватиме понад 500 млн гривень і займе близько двох років





Про це сказав гендиректор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, повідомила кореспондентка



Він розповів, що вже було виконано величезний обсяг першочергових робіт. Всі експонати, яким загрожувало пошкодження, були демонтовані та врятовані в першу годину після прильоту.



В Успенському соборі пошкоджено близько 80% даху. Але завдяки рятувальникам вдалося запобігли проникненню вогню всередину, що спричинило б більші втрати. Річ у тім, що там розташовується 25-метровий іконостас — найбільший в Україні, — просякнутий оліфою та фарбами. За словами Остапенка, якби він зайнявся, його навряд можна було б врятувати.



«Ми зараз оцінюємо збитки — прямі та інші елементи пошкоджень, які виявляємо по всьому собору. Крім Успенського собору та башти Кущника, як основних об’єктів, які постраждали, пошкоджені ще 17 об’єктів від вибуху. Пошкодження різного ступеня, ми фіксуємо все. Ми вже точно можемо сказати, що збитки перевищують 500 млн гривень. Далі триватиме робота з комплексного аналізу всіх елементів для подальшої реставрації, цифра буде уточнена», — сказав він.



Гендиректор Києво-Печерської лаври вважає атаку на пошкоджені об’єкти цілеспрямованою.



«Успенський собор, башта Кущника і “Митецький арсенал” — це прямі удари. Тобто це були не збиті уламки, це були дрони, які заходили по чіткій траєкторії. Є свідчення людей, які бачили, як ці дрони заходять на Успенський собор. Хочу нагадати, що територія Києво-Печерської лаври — це 27 га, випадковий удар у вівтарну частину собору — якась нереальна історія», — сказав Остапенко.



Про атаку



Уночі проти 15 червня війська рф запустили по Україні 681 засіб повітряного нападу — 70 ракет і 611 БпЛА різних типів. 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА завдали ударів, попри роботу ППО.



У Києві загинуло 5 людей, близько трьох десятків людей постраждало. Війська рф поцілили по Успенському собору — головному соборному храму Успенської Києво-Печерської лаври — та по будівлі Мистецького арсеналу поруч. На території Лаври також постраждали Скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства України, Національна історична бібліотека України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв та фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.



Окрім того, окупанти атакували Національну кіностудію імені Олександра Довженка, знищивши найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. Це була вже друга атака на кіностудію протягом місяця.



Також постраждало державне підприємство «Укркінохроніка» — одна з найстаріших українських кіностудій документального кіно, яка зберігає кінематографічну спадщину держави, Національний палац мистецтв «Україна», Харківський художній музей тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вартість робіт з реставрації об’єктів Києво-Печерської лаври, пошкоджених унаслідок російського удару, перевищує 500 млн гривень і це ще не остаточна цифра. Роботи можуть зайняти близько двох років.Про це сказав гендиректор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», повідомила кореспондентка hromadske Він розповів, що вже було виконано величезний обсяг першочергових робіт. Всі експонати, яким загрожувало пошкодження, були демонтовані та врятовані в першу годину після прильоту.В Успенському соборі пошкоджено близько 80% даху. Але завдяки рятувальникам вдалося запобігли проникненню вогню всередину, що спричинило б більші втрати. Річ у тім, що там розташовується 25-метровий іконостас — найбільший в Україні, — просякнутий оліфою та фарбами. За словами Остапенка, якби він зайнявся, його навряд можна було б врятувати.«Ми зараз оцінюємо збитки — прямі та інші елементи пошкоджень, які виявляємо по всьому собору. Крім Успенського собору та башти Кущника, як основних об’єктів, які постраждали, пошкоджені ще 17 об’єктів від вибуху. Пошкодження різного ступеня, ми фіксуємо все. Ми вже точно можемо сказати, що збитки перевищують 500 млн гривень. Далі триватиме робота з комплексного аналізу всіх елементів для подальшої реставрації, цифра буде уточнена», — сказав він.Гендиректор Києво-Печерської лаври вважає атаку на пошкоджені об’єкти цілеспрямованою.«Успенський собор, башта Кущника і “Митецький арсенал” — це прямі удари. Тобто це були не збиті уламки, це були дрони, які заходили по чіткій траєкторії. Є свідчення людей, які бачили, як ці дрони заходять на Успенський собор. Хочу нагадати, що територія Києво-Печерської лаври — це 27 га, випадковий удар у вівтарну частину собору — якась нереальна історія», — сказав Остапенко.Уночі проти 15 червня війська рф запустили по Україні 681 засіб повітряного нападу — 70 ракет і 611 БпЛА різних типів. 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА завдали ударів, попри роботу ППО.У Києві загинуло 5 людей, близько трьох десятків людей постраждало. Війська рф поцілили по Успенському собору — головному соборному храму Успенської Києво-Печерської лаври — та по будівлі Мистецького арсеналу поруч. На території Лаври також постраждали Скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства України, Національна історична бібліотека України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв та фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.Окрім того, окупанти атакували Національну кіностудію імені Олександра Довженка, знищивши найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. Це була вже друга атака на кіностудію протягом місяця.Також постраждало державне підприємство «Укркінохроніка» — одна з найстаріших українських кіностудій документального кіно, яка зберігає кінематографічну спадщину держави, Національний палац мистецтв «Україна», Харківський художній музей тощо.

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