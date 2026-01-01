На Волині поліція розшукує 45-річного злочинця

На Волині поліція розшукує 45-річного чоловіка за скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Повний Віталій Вікторович, 29 липня 1980 року народження, уродженець міста Чернігів, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень в складі організованої групи, передбачених ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.2 ст.317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.2 ст.311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України."Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного громадянина, повідомити за номером 102.Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.