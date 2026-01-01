Луцькі лучники увійшли до п'ятірки найкращих на чемпіонаті України





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Попри те, що цього разу волинським лучникам не вдалося піднятися на медальний п'єдестал, спортсмени КДЮСШ № 1 продемонстрували високий рівень підготовки та хороші залікові результати в умовах значної конкуренції.



Основні результати виступів луцьких спортсменів:

Ярина Дучимінська впевнено підтвердила спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту» (КМС). За підсумками кваліфікаційного раунду спортсменка посіла четверту сходинку, а в підсумковому особистому заліку виборола високе п'яте місце;

Ілля Михайлов продемонстрував точну стрільбу в індивідуальних раундах та фінішував на п'ятій позиції в особистому заліку;

Змішаний тандем у складі Кінаха та Ярини Дучимінської зупинився за крок до нагород, посівши підсумкове четверте місце у командних змаганнях мікстів;

Чоловіча кадетська збірна Луцька посіла шосте загальнокомандне місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юні вихованці луцького спорту завершили свої виступи на чемпіонаті України зі стрільби з лука серед кадетів у віковій категорії U18. Масштабні всеукраїнські змагання зібрали найсильніших молодих майстрів точного пострілу.Про це повідомляє Спорт на Районі з посиланням на Комунальний дитячо-юнацький спортивний заклад «Спортивна школа №1 Луцька».Попри те, що цього разу волинським лучникам не вдалося піднятися на медальний п'єдестал, спортсмени КДЮСШ № 1 продемонстрували високий рівень підготовки та хороші залікові результати в умовах значної конкуренції.впевнено підтвердила спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту» (КМС). За підсумками кваліфікаційного раунду спортсменка посіла четверту сходинку, а в підсумковому особистому заліку виборола високе п'яте місце;продемонстрував точну стрільбу в індивідуальних раундах та фінішував на п'ятій позиції в особистому заліку;Змішаний тандем у складізупинився за крок до нагород, посівши підсумкове четверте місце у командних змаганнях мікстів;Чоловіча кадетська збірна Луцька посіла шосте загальнокомандне місце.

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