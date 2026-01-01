Зупинилося серце 34-річного воїна з Волині Богдана Пасика

Зупинилося серце 34-річного воїна з Волині Богдана Пасика
Знову болить від гірких втрат. Страшна звістка сколихнула Камінь-Каширську громаду.

Відійшов у засвіти молодий захисник Богдан Пасик, - повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"На жаль, у громаду знову прилетіла скорботна звістка. 15 червня 2026 року несправедливо рано й передчасно зупинилося серце нашого Захисника з Камінь-Каширськогої громади, з села Соснівка - Пасика Богдана Володимировича, 1992 року народження", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Мужній воїн боронив наш спокій з 2016 року.

Деталі про дату і час прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPоst висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

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Теги: Богдан Пасик, смерть, війна, втрата, Камінь-Каширський
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