Зупинилося серце 34-річного воїна з Волині Богдана Пасика
Сьогодні, 01:15
Знову болить від гірких втрат. Страшна звістка сколихнула Камінь-Каширську громаду.
Відійшов у засвіти молодий захисник Богдан Пасик, - повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"На жаль, у громаду знову прилетіла скорботна звістка. 15 червня 2026 року несправедливо рано й передчасно зупинилося серце нашого Захисника з Камінь-Каширськогої громади, з села Соснівка - Пасика Богдана Володимировича, 1992 року народження", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Мужній воїн боронив наш спокій з 2016 року.
Деталі про дату і час прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPоst висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
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Відійшов у засвіти молодий захисник Богдан Пасик, - повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"На жаль, у громаду знову прилетіла скорботна звістка. 15 червня 2026 року несправедливо рано й передчасно зупинилося серце нашого Захисника з Камінь-Каширськогої громади, з села Соснівка - Пасика Богдана Володимировича, 1992 року народження", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Мужній воїн боронив наш спокій з 2016 року.
Деталі про дату і час прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPоst висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
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