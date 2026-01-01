Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів





Про це повідомили джерела Reuters, - пише



Раніше у Генштабі ЗСУ уточнили, що внаслідок атаки на завод пошкоджена ключова установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.



Також, за даними Генштабу, через українські удари станом на червень 2026 року у Росії зупинили роботу понад 40 технологічних установок нафтопереробки, а під ударом були вже 16 великих російських НПЗ та терміналів.



Через це, згідно з інформацією ОПЕК, видобуток нафти в Росії упав до річного мінімуму — до 9,009 млн барелів на добу, а виробництво бензину обвалилося до 16-річного мінімуму.

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