Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що «росія має піти на угоду»

Дональд Трамп заявив, що «росія має піти на угоду» після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на полях саміту G7.



Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, пише



«У нас була дуже добра зустріч. росія має піти на угоду, росія втратила величезну кількість людей, але так і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тисяч солдатів між собою. Щомісяця вони втрачають близько 25 тисяч. Переважно солдатів, молодих, прекрасних людей. Божевілля, що там відбувається. У нас була зустріч, я говорив з президентом путіним у неділю», — сказав Трамп.



За даними Kyiv Independent, Трамп і Зеленський мали зустріч за участі президента Франції Емманюеля Макрона. Сам же Трамп заявив, що має поговорити із Зеленським у двосторонньому форматі.



У соцмережах президент України опублікував фото, як сидить біля круглого столу для лідерів «Великої сімки», просто навпроти Дональда Трампа. Поруч із ними — державний секретар США Марко Рубіо та секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.



«Завжди важливо координувати позиції», — написав Зеленський у підписі до фото, не розкриваючи деталей розмови.



Зазначимо, з 15 по 17 червня у курортному французькому місті Евіан-ле-Бен триває 52-й саміт лідерів країн «Великої сімки» (G7) під головуванням Франції, куди була запрошена й Україна.



Президент України перед прибуттям повідомив, що говорив з Дональдом Трампом, зокрема, обговорив можливість організації зустрічі з очільником рф володимиром путіним у США.



Під час офіційного круглого столу в Евіані глави України та США отримали місця по обидва боки від президента Франції Емманюеля Макрона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаявив, що «росія має піти на угоду» після зустрічі із президентомна полях саміту G7.Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, пише Громадське «У нас була дуже добра зустріч. росія має піти на угоду, росія втратила величезну кількість людей, але так і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тисяч солдатів між собою. Щомісяця вони втрачають близько 25 тисяч. Переважно солдатів, молодих, прекрасних людей. Божевілля, що там відбувається. У нас була зустріч, я говорив з президентом путіним у неділю», — сказав Трамп.За даними Kyiv Independent, Трамп і Зеленський мали зустріч за участі президента Франції Емманюеля Макрона. Сам же Трамп заявив, що має поговорити із Зеленським у двосторонньому форматі.У соцмережах президент України опублікував фото, як сидить біля круглого столу для лідерів «Великої сімки», просто навпроти Дональда Трампа. Поруч із ними — державний секретар СШАта секретар Ради національної безпеки та оборони України«Завжди важливо координувати позиції», — написав Зеленський у підписі до фото, не розкриваючи деталей розмови.Зазначимо, з 15 по 17 червня у курортному французькому місті Евіан-ле-Бен триває 52-й саміт лідерів країн «Великої сімки» (G7) під головуванням Франції, куди була запрошена й Україна.Президент України перед прибуттям повідомив, що говорив з Дональдом Трампом, зокрема, обговорив можливість організації зустрічі з очільником рф володимиром путіним у США.Під час офіційного круглого столу в Евіані глави України та США отримали місця по обидва боки від президента Франції

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