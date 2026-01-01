Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що «росія має піти на угоду»
Сьогодні, 14:36
Президент США Дональд Трамп заявив, що «росія має піти на угоду» після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на полях саміту G7.
Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, пише Громадське.
«У нас була дуже добра зустріч. росія має піти на угоду, росія втратила величезну кількість людей, але так і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тисяч солдатів між собою. Щомісяця вони втрачають близько 25 тисяч. Переважно солдатів, молодих, прекрасних людей. Божевілля, що там відбувається. У нас була зустріч, я говорив з президентом путіним у неділю», — сказав Трамп.
За даними Kyiv Independent, Трамп і Зеленський мали зустріч за участі президента Франції Емманюеля Макрона. Сам же Трамп заявив, що має поговорити із Зеленським у двосторонньому форматі.
У соцмережах президент України опублікував фото, як сидить біля круглого столу для лідерів «Великої сімки», просто навпроти Дональда Трампа. Поруч із ними — державний секретар США Марко Рубіо та секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.
«Завжди важливо координувати позиції», — написав Зеленський у підписі до фото, не розкриваючи деталей розмови.
Зазначимо, з 15 по 17 червня у курортному французькому місті Евіан-ле-Бен триває 52-й саміт лідерів країн «Великої сімки» (G7) під головуванням Франції, куди була запрошена й Україна.
Президент України перед прибуттям повідомив, що говорив з Дональдом Трампом, зокрема, обговорив можливість організації зустрічі з очільником рф володимиром путіним у США.
Під час офіційного круглого столу в Евіані глави України та США отримали місця по обидва боки від президента Франції Емманюеля Макрона.
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Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, пише Громадське.
«У нас була дуже добра зустріч. росія має піти на угоду, росія втратила величезну кількість людей, але так і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тисяч солдатів між собою. Щомісяця вони втрачають близько 25 тисяч. Переважно солдатів, молодих, прекрасних людей. Божевілля, що там відбувається. У нас була зустріч, я говорив з президентом путіним у неділю», — сказав Трамп.
За даними Kyiv Independent, Трамп і Зеленський мали зустріч за участі президента Франції Емманюеля Макрона. Сам же Трамп заявив, що має поговорити із Зеленським у двосторонньому форматі.
У соцмережах президент України опублікував фото, як сидить біля круглого столу для лідерів «Великої сімки», просто навпроти Дональда Трампа. Поруч із ними — державний секретар США Марко Рубіо та секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.
«Завжди важливо координувати позиції», — написав Зеленський у підписі до фото, не розкриваючи деталей розмови.
Зазначимо, з 15 по 17 червня у курортному французькому місті Евіан-ле-Бен триває 52-й саміт лідерів країн «Великої сімки» (G7) під головуванням Франції, куди була запрошена й Україна.
Президент України перед прибуттям повідомив, що говорив з Дональдом Трампом, зокрема, обговорив можливість організації зустрічі з очільником рф володимиром путіним у США.
Під час офіційного круглого столу в Евіані глави України та США отримали місця по обидва боки від президента Франції Емманюеля Макрона.
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