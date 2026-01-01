«Ми нарешті оплатили лікування»: що відомо про долю 5-річного волинянина Матвія Колядюка, якому зібрали 2,9 млн доларів
Сьогодні, 13:37
Волинянин Матвій Колядюк, для якого небайдужі люди з усієї України зібрали 2,9 мільйона доларів на лікування рідкісної генетичної хвороби, вже найближчим часом вирушить до Дубая.
Про це повідомила мама хлопчика Тетяна Колядюк, пише ВолиньPost.
За її словами, необхідну суму для лікування в клініці вже перерахували, а родина очікує офіційного підтвердження про надходження коштів.
«Хочу повідомити вам дуже гарну новину. Ми нарешті оплатили лікування в клініці в Дубаї для Матвійка. Тепер чекаємо на офіційне підтвердження з клініки про надходження коштів. На жаль, такі перекази не робляться миттєво, оскільки це переказ за кордон, а також сума дуже велика. Але надіємося, що підтвердження прийде швидко», – розповіла мама хлопчика.
Тетяна Колядюк зазначила, що квитки до Дубая вже заброньовані, тож найближчим часом родина вилетить на лікування.
«Я дуже хвилююся, такі переживання. Ми цього дня чекали дуже довго. У цей момент хочу подякувати всім людям, які були з нами, підтримували Матвійчика та переживали за нас. Я надзвичайно вдячна вам усім за те, що ви у нас є», – звернулася вона.
Нагадаємо, у Матвія Колядюка діагностували рідкісне генетичне захворювання – м'язову дистрофію Дюшена. Для порятунку дитини волинські блогери, підприємці та тисячі небайдужих людей об'єдналися навколо збору коштів на дороге лікування.
Упродовж кількох місяців ініціативна група організовувала благодійні концерти, фестивалі, частування, колядування, спортивні та розважальні заходи. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати необхідні 2,9 мільйона доларів.
Тепер родина готується до одного з найважливіших етапів боротьби за здоров'я хлопчика – лікування в Дубаї.
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Про це повідомила мама хлопчика Тетяна Колядюк, пише ВолиньPost.
За її словами, необхідну суму для лікування в клініці вже перерахували, а родина очікує офіційного підтвердження про надходження коштів.
«Хочу повідомити вам дуже гарну новину. Ми нарешті оплатили лікування в клініці в Дубаї для Матвійка. Тепер чекаємо на офіційне підтвердження з клініки про надходження коштів. На жаль, такі перекази не робляться миттєво, оскільки це переказ за кордон, а також сума дуже велика. Але надіємося, що підтвердження прийде швидко», – розповіла мама хлопчика.
Тетяна Колядюк зазначила, що квитки до Дубая вже заброньовані, тож найближчим часом родина вилетить на лікування.
«Я дуже хвилююся, такі переживання. Ми цього дня чекали дуже довго. У цей момент хочу подякувати всім людям, які були з нами, підтримували Матвійчика та переживали за нас. Я надзвичайно вдячна вам усім за те, що ви у нас є», – звернулася вона.
Нагадаємо, у Матвія Колядюка діагностували рідкісне генетичне захворювання – м'язову дистрофію Дюшена. Для порятунку дитини волинські блогери, підприємці та тисячі небайдужих людей об'єдналися навколо збору коштів на дороге лікування.
Упродовж кількох місяців ініціативна група організовувала благодійні концерти, фестивалі, частування, колядування, спортивні та розважальні заходи. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати необхідні 2,9 мільйона доларів.
Тепер родина готується до одного з найважливіших етапів боротьби за здоров'я хлопчика – лікування в Дубаї.
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