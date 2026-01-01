Пологи вдома: 31-річна волинянка народила шосту дитину





Про це 15 червня у коментарі Оксана Якушик.



З її слів, 13 червня о 8:44 до відділу оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у 31-річної волинянки на 39-40 тижні вагітності розпочалися пологи.



Після приїзду працівники екстреної медичної допомоги швидко зорієнтувалися — пологи у жінки прийняв парамедик.



Новонароджений малюк та мама почували себе добре. Після надання первинної допомоги їх в стабільному стані доправили до Волинського обласного перинатального центру, додала Оксана Якушик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31-річна жителька села Красів, що на Волині, народила хлопчика вдома. Це шоста дитина у жінки, пологи у якої прийняли медики екстреної допомоги.Про це 15 червня у коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофЗ її слів, 13 червня о 8:44 до відділу оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у 31-річної волинянки на 39-40 тижні вагітності розпочалися пологи.Після приїзду працівники екстреної медичної допомоги швидко зорієнтувалися — пологи у жінки прийняв парамедик.Новонароджений малюк та мама почували себе добре. Після надання первинної допомоги їх в стабільному стані доправили до Волинського обласного перинатального центру, додала Оксана Якушик.

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