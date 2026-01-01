Пологи вдома: 31-річна волинянка народила шосту дитину
Сьогодні, 11:48
31-річна жителька села Красів, що на Волині, народила хлопчика вдома. Це шоста дитина у жінки, пологи у якої прийняли медики екстреної допомоги.
Про це 15 червня у коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик.
З її слів, 13 червня о 8:44 до відділу оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у 31-річної волинянки на 39-40 тижні вагітності розпочалися пологи.
Після приїзду працівники екстреної медичної допомоги швидко зорієнтувалися — пологи у жінки прийняв парамедик.
Новонароджений малюк та мама почували себе добре. Після надання первинної допомоги їх в стабільному стані доправили до Волинського обласного перинатального центру, додала Оксана Якушик.
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Про це 15 червня у коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик.
З її слів, 13 червня о 8:44 до відділу оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у 31-річної волинянки на 39-40 тижні вагітності розпочалися пологи.
Після приїзду працівники екстреної медичної допомоги швидко зорієнтувалися — пологи у жінки прийняв парамедик.
Новонароджений малюк та мама почували себе добре. Після надання первинної допомоги їх в стабільному стані доправили до Волинського обласного перинатального центру, додала Оксана Якушик.
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