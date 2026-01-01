Біля Луцька збудують новий корпус психлікарні за майже пів мільярда гривень

Віктор Ляшко, який прибув на Волинь 15 червня із робочим візитом, заклав капсулу часу.



Як розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко, проєктна вартість будівництва становить 479 мільйонів гривень. Фінансування буде з державного бюджету та від європейських донорів, пише



"За кошти програми публічних інвестиційних проєктів, які нам допомагають Єврокоміссія фінансувати, ми розпочинаємо будівництво окремого корпусу, який буде з’єднаний з цією лікарнею. Ми дали цього року 100 мільйонів з розумінням, що перший рік використання — поки тендерні процедури, поки будівництво і підготовчі роботи. Як що буде потреба, цього року більше докинемо", — сказав міністр охорони здоров'я.



Директор обласної психіатричної лікарні Сергій Дудка зазначив: наразі в медзакладі є 15 відділень. Загальна кількість ліжкомісць в медзакладі — 700, а саме: у наркологічному відділенні — 110 ліжкомісць, у психіатричних відділеннях — 552 ліжкомісця, у психоневрологічному відділенні — 20 ліжкомісць, у відділенні паліативної допомоги — 10 ліжкомісць і ще 10 ліжкомісць у терапії.



"Лікарня переповнена, не вистачає нам потужностей. У зв'язку з військовими діями дуже багато в нас з'явилось пацієнтів серед категорії військових, ветеранів і членів їхніх родин. У зв'язку з військовими діями страждає і цивільне населення. Для покращення умов перебування, для покращення лікувально-діагностичного реабілітаційного процесу є нагальна потреба розширення наших площ", — додав керівник лікарні.



Заступник директора обласної психлікарні з технічних питань Роман Стецькович розповів, що на будівництво корпусу передбачено 2 роки.



"В нас розпочинається будівництво нового лікувально-реаьілітаційного корпусу. Чотирьохповерхова будівля з укриттям власним. Вже бачимо є нанесені контури будівлі. Площа будівлі буде 1980 квадратних метрів. За всіма новими технологіями розроблений корпус", — сказав він.



Також міністр Віктор Ляшко провів нараду з керівниками закладів охорони здоров’я Волині, на якій обговорили проблеми галузі.



Директор Камінь-Каширський центр первинної медико-санітарної допомоги Ігор Соловей зазначив, що найбільша проблема для громади — відсутність кадрів.



"Лікарів, молодих лікарів, які хотіли би працювати в селі. В нас створені всі умови для роботи, є нові або реконструйовані амбулаторії, але так сталося, що немає зараз лікарів. 10 лікарів точно мені треба. Три лікарські амбулаторії, які не мають взагалі лікаря", — розповів керівник лікарні.



Також очільник МОЗ України Віктор Ляшко анонсував закупівлю для лікарень Волинської області пересувних мамографів, рентгенівських апаратів, комп’ютерного томографа та автомобілів для екстреної меддопомоги.



Довідка: Волинська обласна психіатрична лікарня №1 розпочала свою діяльність 16 квітня 1976 року. Нововідкритій лікарні передали функції обласного психіатричного диспансеру, і вона стала головною психіатричною установою області. Наразі психлікарня надає психіатричну, психологічну, психотерапевтичну допомогу мешканцям області та міста Луцька.

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