На фестивалі «Любарт» зібрали понад 320 тисяч на військо





Усі кошти спрямують на збір «Місія Караван» для 20 бригади «Любарт», інформує Lubart Foundation, передає



Серед учасників збору організатори також розіграли подарунки від партнерів фестивалю. Результати обіцяють оголосити після підтвердження даних переможців.



Окрім музичної сцени, розважальних локацій та фудкорту, на території фестивалю розмістили також ярмарок ветеранського бізнесу. Свою продукцію представили 25 військових підприємців із різних регіонів України.



Долучитись до збору «Місія Караван» можна онлайн.



Ціль — 20 мільйонів гривень на НРК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За три дні фестивалю відвідувачі задонатили 320 544 гривні. До збору долучалися через благодійні внески, придбання фестивального мерчу та участь в аукціонах, які організовували артисти.Усі кошти спрямують на збір «Місія Караван» для 20 бригади «Любарт», інформує Lubart Foundation, передає misto.media Серед учасників збору організатори також розіграли подарунки від партнерів фестивалю. Результати обіцяють оголосити після підтвердження даних переможців.Окрім музичної сцени, розважальних локацій та фудкорту, на території фестивалю розмістили також ярмарок ветеранського бізнесу. Свою продукцію представили 25 військових підприємців із різних регіонів України.Долучитись до збору «Місія Караван» можна онлайн.Ціль — 20 мільйонів гривень на НРК.

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