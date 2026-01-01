На фестивалі «Любарт» зібрали понад 320 тисяч на військо

На фестивалі «Любарт» зібрали понад 320 тисяч на військо
За три дні фестивалю відвідувачі задонатили 320 544 гривні. До збору долучалися через благодійні внески, придбання фестивального мерчу та участь в аукціонах, які організовували артисти.

Усі кошти спрямують на збір «Місія Караван» для 20 бригади «Любарт», інформує Lubart Foundation, передає misto.media.

Серед учасників збору організатори також розіграли подарунки від партнерів фестивалю. Результати обіцяють оголосити після підтвердження даних переможців.

Окрім музичної сцени, розважальних локацій та фудкорту, на території фестивалю розмістили також ярмарок ветеранського бізнесу. Свою продукцію представили 25 військових підприємців із різних регіонів України.

Долучитись до збору «Місія Караван» можна онлайн.

Ціль — 20 мільйонів гривень на НРК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Любарт, збір коштів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За 15 км від Кремля: українські дрони атакували Москву, горить найбільший НПЗ міста
Сьогодні, 09:09
На фестивалі «Любарт» зібрали понад 320 тисяч на військо
Сьогодні, 08:20
Від 1 липня в Україні зміниться розмір пенсій: більші виплати отримають не всі
Сьогодні, 07:15
Як врятувати городину, сад від попелиці: повний гід від фахівців
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 16 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8