На Волині збудуть тваринницький комплекс на 1400 корів із власною ветлікарнею: деталі проєкту





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Власником проєкту є місцеве сільськогосподарське підприємство "Дружба". Новий об'єкт зводять "для стабільного виробництва молока та ефективного відтворення поголів’я дійного стада".



"На території ферми запроєктовано низку виробничих та допоміжних будівель із безприв’язною технологією утримання та індивідуальними боксами для відпочинку. Також передбачена ветеринарна лікарня на 84 місця для лікування хворих корів та утримання новотільних", – йдеться в описі проєкту.



Виробничий процес охоплюватиме повний цикл утримання стада, включаючи його просте відтворення за рахунок власного приплоду шляхом штучного осіменіння. Планується вихід телят від спарованого поголів'я на рівні 94,0 %, вирощування молодняку та заміна вибулих тварин.



Тваринницьке господарство обслуговуватимуть 66 працівників. Новий аграрний об’єкт буде розташований на земельній ділянці площею 24,06 га, яка перебуває в оренді підприємства "Дружба".



Про "Дружбу"



Сільськогосподарське приватне підприємство «Дружба» засноване у грудні 1997 року. Займається рослинництвом і тваринництвом. Площа обробітку земель складає понад 3600 гектарів, на яких вирощують такі культури, як пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, соя, ріпак, цукровий буряк, горох, гречка.



Тваринницький напрям діяльності представлений молочно-м’ясним скотарством. На фермах утримують 1750 голів великої рогатої худоби. Середньорічний надій молочного стада, яке становить 800 голів, досягає показників понад 8000 літрів молока на корову.



За даними YouControl, розмір статуного капіталу підприємства складає 24 420 грн. Його кінцевим бенефіціарним власником зазначена Валентина Здрилюк.

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