Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 16 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 16 червня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 16 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.

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