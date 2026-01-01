Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 16 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 16 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 16 червня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 16 червня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.
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