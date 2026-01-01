Реформа роботи ТЦК: у Міноборони анонсували наступний етап змін війська

Реформа роботи ТЦК: у Міноборони анонсували наступний етап змін війська
Заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що незабаром представлять наступний етап реформ у сфері оборони. Зокрема, йдеться про реформи мобілізації та роботи ТЦК.

Про це Мстислав Банік повідомив під час брифінгу, передає кореспондентка hromadske.

За його словами, реформа мобілізації і реформа ТЦК — це наступний етап змін, над якими зараз працюють у Міноборони.

Він не уточнив, коли саме презентують нові реформи, лише сказав: «Скоро. Це не 2027 рік. Це скоро буде відбуватися».

«Чи будуть рейди, чи щось інше — я вам точно не скажу, бо ми розповімо, як буде відбуватись реформа мобілізації, коли її завершимо. Але точно скажу, що той формат примусової мобілізації який зараз є в суспільстві, він досить погано на нас впливає. Який він буде — побачимо згодом», — заявив Банік.

Він зазначив, що частиною реформи мобілізації є зокрема такі зміни, щоб люди, «яких ми будемо мобілізувати зараз, розуміли, яка їхня перспектива в довготривалій війні».

Нагадаємо, Міністерство оборони України оголосило про реформи, які мають збільшити доплати для військовослужбовців і врегулювати чіткі терміни служби.

За новою реформою війська середня зарплата українського піхотинця становитиме 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна — 460 тисяч. Військовим також пропонуватимуть контракти на 10, 14 і 24 місяці й відстрочки.

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Теги: реформи, військо, ТЦК
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