Реформа роботи ТЦК: у Міноборони анонсували наступний етап змін війська

Мстислав Банік заявив, що незабаром представлять наступний етап реформ у сфері оборони. Зокрема, йдеться про реформи мобілізації та роботи ТЦК.



Про це Мстислав Банік повідомив під час брифінгу, передає кореспондентка



За його словами, реформа мобілізації і реформа ТЦК — це наступний етап змін, над якими зараз працюють у Міноборони.



Він не уточнив, коли саме презентують нові реформи, лише сказав: «Скоро. Це не 2027 рік. Це скоро буде відбуватися».



«Чи будуть рейди, чи щось інше — я вам точно не скажу, бо ми розповімо, як буде відбуватись реформа мобілізації, коли її завершимо. Але точно скажу, що той формат примусової мобілізації який зараз є в суспільстві, він досить погано на нас впливає. Який він буде — побачимо згодом», — заявив Банік.



Він зазначив, що частиною реформи мобілізації є зокрема такі зміни, щоб люди, «яких ми будемо мобілізувати зараз, розуміли, яка їхня перспектива в довготривалій війні».



Нагадаємо, Міністерство оборони України оголосило про реформи, які мають збільшити доплати для військовослужбовців і врегулювати чіткі терміни служби.



За новою реформою війська середня зарплата українського піхотинця становитиме 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна — 460 тисяч. Військовим також пропонуватимуть контракти на 10, 14 і 24 місяці й відстрочки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник міністра оборонизаявив, що незабаром представлять наступний етап реформ у сфері оборони. Зокрема, йдеться про реформи мобілізації та роботи ТЦК.Про це Мстислав Банік повідомив під час брифінгу, передає кореспондентка hromadske За його словами, реформа мобілізації і реформа ТЦК — це наступний етап змін, над якими зараз працюють у Міноборони.Він не уточнив, коли саме презентують нові реформи, лише сказав: «Скоро. Це не 2027 рік. Це скоро буде відбуватися».«Чи будуть рейди, чи щось інше — я вам точно не скажу, бо ми розповімо, як буде відбуватись реформа мобілізації, коли її завершимо. Але точно скажу, що той формат примусової мобілізації який зараз є в суспільстві, він досить погано на нас впливає. Який він буде — побачимо згодом», — заявив Банік.Він зазначив, що частиною реформи мобілізації є зокрема такі зміни, щоб люди, «яких ми будемо мобілізувати зараз, розуміли, яка їхня перспектива в довготривалій війні».Нагадаємо, Міністерство оборони України оголосило про реформи, які мають збільшити доплати для військовослужбовців і врегулювати чіткі терміни служби.За новою реформою війська середня зарплата українського піхотинця становитиме 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна — 460 тисяч. Військовим також пропонуватимуть контракти на 10, 14 і 24 місяці й відстрочки.

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