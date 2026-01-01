Водії мотоциклів та скутерів: половина травмованих в аваріях на Волині – діти та підлітки
Сьогодні, 16:09
Літо лише розпочалося, а бригади екстреної медичної допомоги на Волині працюють у режимі суцільного жаху на дорогах Волині. З початком канікул різко зросла кількість страшних ДТП за участі мотоциклів та скутерів.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Статистика, від якої холоне кров, лише за перші два тижні літа (з 1 по 14 червня):
67 разів наші медики виїжджали на місця аварій.
3 людей померли до приїзду бригади.
80 людей отримали травми різного ступеня важкості.
63 постраждалих госпіталізовано в заклади охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вік постраждалих — це діти та підлітки від 10 до 18 років!
"11 підлітків доставлені з закритими черепно-мозковими травмами, інші госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості. Звертаємося до батьків! Коли ви купуєте дитині скутер чи дозволяєте сісти за кермо мотоцикла без прав, навичок та шолома — ви власноруч підписуєте дозвіл на трагедію.
Двоколісний транспорт легко із забавки може перетворитися на смертельну небезпеку.
Будь ласка, розмовляйте з дітьми! Контролюйте їхнє дозвілля. Не дозволяйте миттєвим розвагам зруйнувати майбутнє вашої дитини!" - наголошують медики.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Статистика, від якої холоне кров, лише за перші два тижні літа (з 1 по 14 червня):
67 разів наші медики виїжджали на місця аварій.
3 людей померли до приїзду бригади.
80 людей отримали травми різного ступеня важкості.
63 постраждалих госпіталізовано в заклади охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вік постраждалих — це діти та підлітки від 10 до 18 років!
"11 підлітків доставлені з закритими черепно-мозковими травмами, інші госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості. Звертаємося до батьків! Коли ви купуєте дитині скутер чи дозволяєте сісти за кермо мотоцикла без прав, навичок та шолома — ви власноруч підписуєте дозвіл на трагедію.
Двоколісний транспорт легко із забавки може перетворитися на смертельну небезпеку.
Будь ласка, розмовляйте з дітьми! Контролюйте їхнє дозвілля. Не дозволяйте миттєвим розвагам зруйнувати майбутнє вашої дитини!" - наголошують медики.
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