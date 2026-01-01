Росіяни влучили «шахедом» у Києво-Печерську Лавру





Про це повідомили у ДСНС України, також написав митрополит Епіфаній та Єпископ Авраамій, зазначає



Так, внаслідок масованої атаки по Києва у ніч проти 15 травня на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа на даху Успенського Собору, на площі близько 800 кв. м. Голова міської військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко повідомив, що загорання на території Лаври сталося унаслідок прямого влучання.



Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ), митрополит Епіфаній у соцмережах написав, що удар по Лаврі — це «черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства».



«Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився? Пресвятая Богородице, зупини ірода!», — написав він.



А намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ, єпископ Авраамій повідомив, що у перші години обстрілу духовенство Лаври евакуювали святині і богослужбові предмети, стародавні ікони та інші святині.



«Кожне пошкодження, завдане такому місцю, є болісною втратою не лише для віруючих, але й для всіх людей, які усвідомлюють значення духовної, культурної та історичної спадщини для майбутніх поколінь», — написав Авраамій.



На сторінці самої Лаври повідомили, що наразі триває ліквідація наслідків російського удару та оцінка пошкоджень. Працівники ДСНС розбирають конструкцію собору, щоб потушити загоряння всередині.



«Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину!», — каже Віцепрем’єр-міністрка з гуманітарної політики України, міністрка культури Тетяна Бережна.



Генеральний директор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко зазначив, що близько першої години ночі російський «шахед» влучив у вівтарну частину Успенського собору — у Стефанівський приділ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві горить Києво-Печерська Лавра — під час масованого комбінованого удару на столицю росіяни влучили «шахедом» в Успенський Собор.Про це повідомили у ДСНС України, також написав митрополит Епіфаній та Єпископ, зазначає Громадське Так, внаслідок масованої атаки по Києва у ніч проти 15 травня на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа на даху Успенського Собору, на площі близько 800 кв. м. Голова міської військової адміністрації Києваповідомив, що загорання на території Лаври сталося унаслідок прямого влучання.Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ), митрополиту соцмережах написав, що удар по Лаврі — це «черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства».«Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився? Пресвятая Богородице, зупини ірода!», — написав він.А намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ, єпископ Авраамій повідомив, що у перші години обстрілу духовенство Лаври евакуювали святині і богослужбові предмети, стародавні ікони та інші святині.«Кожне пошкодження, завдане такому місцю, є болісною втратою не лише для віруючих, але й для всіх людей, які усвідомлюють значення духовної, культурної та історичної спадщини для майбутніх поколінь», — написав Авраамій.На сторінці самої Лаври повідомили, що наразі триває ліквідація наслідків російського удару та оцінка пошкоджень. Працівники ДСНС розбирають конструкцію собору, щоб потушити загоряння всередині.«Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину!», — каже Віцепрем’єр-міністрка з гуманітарної політики України, міністрка культури Тетяна Бережна.Генеральний директор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко зазначив, що близько першої години ночі російський «шахед» влучив у вівтарну частину Успенського собору — у Стефанівський приділ.

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