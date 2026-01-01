Окупанти вдарили по Національній кіностудії імені Олександра Довженка





Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна, пише



За її словами, на території костюмного цеху кіностудії виникла пожежа, а удар знищив найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.



У пошкодженій студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.



«росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам’ять та історію. Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам’яті, історії та самобутності українського народу», — написала Бережна.



Крім того, російська атака по Києву пошкодила будівлю Вищого антикорупційного суду на проспекті Берестейському. У будівлі вибито вікна, наразі співробітники суду встановлюють загальний обсяг пошкоджень. На місці тривають роботи з прибирання та ліквідації наслідків.



Утім, у пресслужбі суду повідомили, що усі судові засідання відбудуться за графіком, а у разі змін інформацію опублікують додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час російської атаки по Києву 15 червня окупанти вдарили по Національній кіностудії імені Олександра Довженка і знищила найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна, пише Громадське За її словами, на території костюмного цеху кіностудії виникла пожежа, а удар знищив найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.У пошкодженій студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.«росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам’ять та історію. Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам’яті, історії та самобутності українського народу», — написала Бережна.Крім того, російська атака по Києву пошкодила будівлю Вищого антикорупційного суду на проспекті Берестейському. У будівлі вибито вікна, наразі співробітники суду встановлюють загальний обсяг пошкоджень. На місці тривають роботи з прибирання та ліквідації наслідків.Утім, у пресслужбі суду повідомили, що усі судові засідання відбудуться за графіком, а у разі змін інформацію опублікують додатково.

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