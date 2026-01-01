Окупанти вдарили по Національній кіностудії імені Олександра Довженка

Окупанти вдарили по Національній кіностудії імені Олександра Довженка
Під час російської атаки по Києву 15 червня окупанти вдарили по Національній кіностудії імені Олександра Довженка і знищила найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.

Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна, пише Громадське.

За її словами, на території костюмного цеху кіностудії виникла пожежа, а удар знищив найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.

У пошкодженій студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.

«росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам’ять та історію. Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам’яті, історії та самобутності українського народу», — написала Бережна.

Крім того, російська атака по Києву пошкодила будівлю Вищого антикорупційного суду на проспекті Берестейському. У будівлі вибито вікна, наразі співробітники суду встановлюють загальний обсяг пошкоджень. На місці тривають роботи з прибирання та ліквідації наслідків.

Утім, у пресслужбі суду повідомили, що усі судові засідання відбудуться за графіком, а у разі змін інформацію опублікують додатково.

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Теги: кіностудія імені Олександра Довженка, Росія, обстріл
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