Як правильно пасинкувати помідори для гарного врожаю: поради та особливості





Що таке пасинкування помідорів і для чого його проводять



Пасинкування томатів — це процес видалення пазушних, бічних пагонів, що ростуть з пазух листя між стеблом рослини та головним стеблом. Ці пагони, відомі також як пасинки, мають тенденцію споживати багато поживних речовин та енергії рослини, що може призвести до зменшення плодоношення та погіршення якості плодів. Тому пасинкування допомагає рослинам перерозподілити ресурси на ріст та розвиток плодів, що сприяє отриманню більшого врожаю та поліпшенню якості плодів, пише



Переваги пасинкування томатів є очевидними.



По-перше, це дозволяє рослинам зосередитися на плодоношенні, а не на непотрібному зростанні зеленої маси. Прибираючи пасинки, ми спонукаємо рослину сконцентрувати свої ресурси на формуванні і дозріванні плодів. Це призводить до збільшення кількості плодів та поліпшення якості їхніх смакових характеристик.



Пасинкування також сприяє покращенню провітрюваності кущів томатів. Густо зарослі кущі можуть страждати від недостатньої циркуляції повітря, що створює сприятливі умови для розвитку грибкових і бактеріальних захворювань. Видалення пасинків сприяє створенню більш просторої та провітрюваної структури куща, що зменшує ризик захворювань та сприяє загальному здоров’ю рослини.



Поліпшення освітленості є важливим фактором для успішного росту врожаю. Багато бічних пагонів на томатних кущах можуть створювати густу заросль, що перешкоджає прямому потраплянню сонячних променів на плоди. Це може призводити до того, що урожай буде дозрівати повільніше, а смак помідорів може погіршуватися.



Однією з переваг пасинкування є можливість створення більш щільних насаджень. Коли томати не формуються, вони займають більше простору, заважаючи сусіднім рослинам. Видалення пасинків дозволяє кущам бути компактнішими, що сприяє ефективному використанню доступного місця та покращує обробку та догляд за культурою.



Коли та як пасинкувати помідори



Пасинки з’являються разом з появою квітів на помідорах. Щойно на рослині з’явиться перший пасинок, всі ті, які будуть розташовуватися нижче за нього, можна видаляти.



Оптимальний час для пасинкування — коли пасинки досягають довжини 4-5 см. В цей момент вони легко відокремлюються від стебла, не завдаючи шкоди рослині. Не потрібно чекати, коли він підросте. Якщо видалити молодий пасинок, залишається невелика «ранка» на стеблі, яка швидко загоюється. А пошкоджене місце після видалення великого пасинка може інфікуватися.



Пасинки можна видаляти як вручну, так і за допомогою спеціального садового інструменту, наприклад, гострого садового ножа, який перед цим потрібно продезінфікувати.



Видаляти пасинки важливо в суху та сонячну погоду, щоб уникнути поширення захворювань та зараження рослини через проникнення вологи всередину.



Скільки разів потрібно пасинкувати помідори



Скільки разів потрібно пасинкувати помідори залежить від сорту томатів, умов їхнього вирощування.



Рекомендується проводити пасинкування помідорів кілька разів протягом вегетаційного періоду рослини. Перше пасинкування зазвичай виконують, коли пасинки досягають довжини близько 4-5 сантиметрів. Наступні пасинки можна видаляти за умови їхньої появи.



Скільки пасинкувати — може відрізнятися в залежності від сорту томатів. Деякі сорти, зокрема низькорослі або детермінантні сорти, не вимагають частого пасинкування, оскільки вони формують компактний кущ і мають обмежену кількість пасинків. Інші сорти, такі як неконтрольовані або індетермінантні сорти (це томати, які мають необмежене зростання), можуть мати багато бічних пагонів і вимагати регулярного пасинкування.



Деякі експерти радять повторювати пасинкування 1-2 рази на тиждень, інші стверджують, що частіше одного разу на 10-14 днів пасинкування робити не варто.



Способи й терміни пасинкування розрізняються в залежності від різних сортів та від місця вирощування томатів.



Як правильно пасинкувати помідори у відкритому ґрунті



Найчастіше у відкритому ґрунті вирощують детермінантні, штамбові сорти помідорів через те, що вони обмежені в зростанні. Багато з цих сортів взагалі не потребують пасинкування або вимагають лише легкої корекції куща.



Плодоношення помідорів у відкритому ґрунті обмежене за термінами. Рослини дуже залежать від погодних умов, і коли настає вересень, ночі стають холодними, збільшується ймовірність зараження рослин грибковими захворюваннями. Тому для того, щоб помідори встигли дорости до повної зрілості, необхідно, щоб плоди зав’язалися не пізніше середини серпня.



Найлегший метод пасинкування помідорів у відкритому ґрунті передбачає вільне зростання куща протягом першої половини літа. А на початку серпня, коли плоди вже зав’язалися, проводиться пасинкування — всі бічні пагони прищипуються вище за 2-3 листя від плодоніжки. Квітки також потрібно видаляти, оскільки вони вже не встигнуть сформувати плоди, але заберуть сили у рослини. Зауважимо, що цей метод, хоча і простіший, але менш ефективний, оскільки живлення перерозподіляється на останніх етапах росту куща.



Другий спосіб полягає в регулярному видаленні бічних пагонів. Це більш універсальний підхід, який забезпечує кращий контроль над ростом і формою куща помідорів. Пасинкування таких помідорів рекомендується проводити раз на 10 днів, залежно від погодних умов та швидкості росту рослин. Рослини формують у вигляді 1-3 стовбурів, залишаючи головний пагін та максимум 2 бічні пагони, які розташовані вище за першу квіткову кисть. Усі інші пагони регулярно видаляються.



Як ефективно пасинкувати помідори у теплиці для збільшення врожаю



В теплицях для вирощування переважно використовуються індетермінантні сорти помідорів. Такі сорти не обмежені в зростанні, що означає, що рослини можуть довгий час продовжувати формувати нові квітконоси та плоди.



Пасинкувати помідори у теплиці рекомендується 1 раз на тиждень. У високорослих сортів помідорів необхідно видаляти всі пасинки. Це дозволяє рослинам спрямовувати свою енергію тільки на формування головного стебла та розвиток плодів на ньому. У другій половині серпня експерти рекомендують прищипувати верхівки індетермінантних сортів помідорів, що повинно призупинити їхній ріст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для забезпечення рясного плодоношення томати, як і будь-яка інша культура, потребують ретельного догляду. Їх потрібно підживлювати, захищати від хвороб і шкідників, регулярно поливати та правильно формувати кущі. Одним з важливих аспектів догляду за томатами є пасинкування. Але що саме означає пасинкування томатів і як правильно його виконувати?Пасинкування томатів — це процес видалення пазушних, бічних пагонів, що ростуть з пазух листя між стеблом рослини та головним стеблом. Ці пагони, відомі також як пасинки, мають тенденцію споживати багато поживних речовин та енергії рослини, що може призвести до зменшення плодоношення та погіршення якості плодів. Тому пасинкування допомагає рослинам перерозподілити ресурси на ріст та розвиток плодів, що сприяє отриманню більшого врожаю та поліпшенню якості плодів, пише ТСН Переваги пасинкування томатів є очевидними.По-перше, це дозволяє рослинам зосередитися на плодоношенні, а не на непотрібному зростанні зеленої маси. Прибираючи пасинки, ми спонукаємо рослину сконцентрувати свої ресурси на формуванні і дозріванні плодів. Це призводить до збільшення кількості плодів та поліпшення якості їхніх смакових характеристик.Пасинкування також сприяє покращенню провітрюваності кущів томатів. Густо зарослі кущі можуть страждати від недостатньої циркуляції повітря, що створює сприятливі умови для розвитку грибкових і бактеріальних захворювань. Видалення пасинків сприяє створенню більш просторої та провітрюваної структури куща, що зменшує ризик захворювань та сприяє загальному здоров’ю рослини.Поліпшення освітленості є важливим фактором для успішного росту врожаю. Багато бічних пагонів на томатних кущах можуть створювати густу заросль, що перешкоджає прямому потраплянню сонячних променів на плоди. Це може призводити до того, що урожай буде дозрівати повільніше, а смак помідорів може погіршуватися.Однією з переваг пасинкування є можливість створення більш щільних насаджень. Коли томати не формуються, вони займають більше простору, заважаючи сусіднім рослинам. Видалення пасинків дозволяє кущам бути компактнішими, що сприяє ефективному використанню доступного місця та покращує обробку та догляд за культурою.Пасинки з’являються разом з появою квітів на помідорах. Щойно на рослині з’явиться перший пасинок, всі ті, які будуть розташовуватися нижче за нього, можна видаляти.Оптимальний час для пасинкування — коли пасинки досягають довжини 4-5 см. В цей момент вони легко відокремлюються від стебла, не завдаючи шкоди рослині. Не потрібно чекати, коли він підросте. Якщо видалити молодий пасинок, залишається невелика «ранка» на стеблі, яка швидко загоюється. А пошкоджене місце після видалення великого пасинка може інфікуватися.Пасинки можна видаляти як вручну, так і за допомогою спеціального садового інструменту, наприклад, гострого садового ножа, який перед цим потрібно продезінфікувати.Видаляти пасинки важливо в суху та сонячну погоду, щоб уникнути поширення захворювань та зараження рослини через проникнення вологи всередину.Скільки разів потрібно пасинкувати помідори залежить від сорту томатів, умов їхнього вирощування.Рекомендується проводити пасинкування помідорів кілька разів протягом вегетаційного періоду рослини. Перше пасинкування зазвичай виконують, коли пасинки досягають довжини близько 4-5 сантиметрів. Наступні пасинки можна видаляти за умови їхньої появи.Скільки пасинкувати — може відрізнятися в залежності від сорту томатів. Деякі сорти, зокрема низькорослі або детермінантні сорти, не вимагають частого пасинкування, оскільки вони формують компактний кущ і мають обмежену кількість пасинків. Інші сорти, такі як неконтрольовані або індетермінантні сорти (це томати, які мають необмежене зростання), можуть мати багато бічних пагонів і вимагати регулярного пасинкування.Деякі експерти радять повторювати пасинкування 1-2 рази на тиждень, інші стверджують, що частіше одного разу на 10-14 днів пасинкування робити не варто.Способи й терміни пасинкування розрізняються в залежності від різних сортів та від місця вирощування томатів.Найчастіше у відкритому ґрунті вирощують детермінантні, штамбові сорти помідорів через те, що вони обмежені в зростанні. Багато з цих сортів взагалі не потребують пасинкування або вимагають лише легкої корекції куща.Плодоношення помідорів у відкритому ґрунті обмежене за термінами. Рослини дуже залежать від погодних умов, і коли настає вересень, ночі стають холодними, збільшується ймовірність зараження рослин грибковими захворюваннями. Тому для того, щоб помідори встигли дорости до повної зрілості, необхідно, щоб плоди зав’язалися не пізніше середини серпня.Найлегший метод пасинкування помідорів у відкритому ґрунті передбачає вільне зростання куща протягом першої половини літа. А на початку серпня, коли плоди вже зав’язалися, проводиться пасинкування — всі бічні пагони прищипуються вище за 2-3 листя від плодоніжки. Квітки також потрібно видаляти, оскільки вони вже не встигнуть сформувати плоди, але заберуть сили у рослини. Зауважимо, що цей метод, хоча і простіший, але менш ефективний, оскільки живлення перерозподіляється на останніх етапах росту куща.Другий спосіб полягає в регулярному видаленні бічних пагонів. Це більш універсальний підхід, який забезпечує кращий контроль над ростом і формою куща помідорів. Пасинкування таких помідорів рекомендується проводити раз на 10 днів, залежно від погодних умов та швидкості росту рослин. Рослини формують у вигляді 1-3 стовбурів, залишаючи головний пагін та максимум 2 бічні пагони, які розташовані вище за першу квіткову кисть. Усі інші пагони регулярно видаляються.В теплицях для вирощування переважно використовуються індетермінантні сорти помідорів. Такі сорти не обмежені в зростанні, що означає, що рослини можуть довгий час продовжувати формувати нові квітконоси та плоди.Пасинкувати помідори у теплиці рекомендується 1 раз на тиждень. У високорослих сортів помідорів необхідно видаляти всі пасинки. Це дозволяє рослинам спрямовувати свою енергію тільки на формування головного стебла та розвиток плодів на ньому. У другій половині серпня експерти рекомендують прищипувати верхівки індетермінантних сортів помідорів, що повинно призупинити їхній ріст.

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