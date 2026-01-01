15 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 15 червня, у світі відзначають День захисту людей похилого віку, а віряни вшановують пам'ять святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.
Сьогодні день народження святкує луцька художниця, яка малює ікони на склі, Галина Черниш.
Вітаємо її, а також іменинників – Олександрів, Іванів, Никифорів та Улян. Зичимо усім міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.
15 червня 1941 року відбувся перший звітний концерт Луцької музичної школи №1.
У цей день 2003-го був відкритий пам’ятний знак на честь 1010-ліття заснування Волинської єпархії біля Покровської церкви на вулиці Данила Галицького.
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Сьогодні день народження святкує луцька художниця, яка малює ікони на склі, Галина Черниш.
Вітаємо її, а також іменинників – Олександрів, Іванів, Никифорів та Улян. Зичимо усім міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.
15 червня 1941 року відбувся перший звітний концерт Луцької музичної школи №1.
У цей день 2003-го був відкритий пам’ятний знак на честь 1010-ліття заснування Волинської єпархії біля Покровської церкви на вулиці Данила Галицького.
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