У Луцьку чоловік застрелив чужого собаку: як його покарав суд





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався 18 лютого 2026 року. Олександр Л. помітив на подвір`ї будинку собаку, який, на його думку, був безпритульним. Вважаючи, що тварина хоче нашкодити його куркам, чоловік вистрелив із мисливської гвинтівки. Куля потрапила в собаку, той втік, але через деякий час помер від ушкоджень.



Дії кваліфікували за статтею 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до її загибелі).



На судовому засіданні обвинувачений визнав вину. Він вперше притягувався до криміналу, не працює, має проблеми зі здоров'ям.



Суд призначив Олександру Л. рік обмеження волі, але його замінив роком іспитового строку. Крім того, стягнули 10,5 тисячі за проведення експертиз, а рушницю конфіскували в користь держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іспитовим строком обмежився лучанин, який застрелив чужого собаку.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини". Інцидент стався 18 лютого 2026 року.помітив на подвір`ї будинку собаку, який, на його думку, був безпритульним. Вважаючи, що тварина хоче нашкодити його куркам, чоловік вистрелив із мисливської гвинтівки. Куля потрапила в собаку, той втік, але через деякий час помер від ушкоджень.Дії кваліфікували за статтею 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до її загибелі).На судовому засіданні обвинувачений визнав вину. Він вперше притягувався до криміналу, не працює, має проблеми зі здоров'ям.Суд призначив Олександру Л. рік обмеження волі, але його замінив роком іспитового строку. Крім того, стягнули 10,5 тисячі за проведення експертиз, а рушницю конфіскували в користь держави.

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