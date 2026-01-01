Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 15 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 15 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 15 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Ранком та вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Ранком та вдень короткочасний дощ, місцями грози.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 15 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Ранком та вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Ранком та вдень короткочасний дощ, місцями грози.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.
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