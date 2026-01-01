Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 15 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 15 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 15 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 15 червня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Ранком та вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Ранком та вдень короткочасний дощ, місцями грози.
Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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