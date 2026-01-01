Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 15 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 15 червня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Ранком та вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Ранком та вдень короткочасний дощ, місцями грози.

Вітер західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 15 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Ранком та вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Ранком та вдень короткочасний дощ, місцями грози.Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію