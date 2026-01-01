36-річний волинянин понад 50 разів здавав кров

36-річний волинянин понад 50 разів здавав кров
36-річний волинянин Сергій Серебряков з серпня 2021 року є почесним донором України. Напередодні Всесвітнього дня донора крові, який відзначається 14 червня, чоловік зробив свою 52 донацію.

Як розповів чоловік Суспільному, свою першу донацію він зробив у студентські роки. Тоді волинянин почув від одного з викладачів вузу, в якому навчався про те, що одна донація може зберегти життя трьом людям.

У 2022-2023 роках Сергій Серебряков був військовослужбовцем. Воював у Сєверодонецьку, Лисичанську, Кремінній Луганської області, Сіверську, на Авдієвському та Мар'їнському напрямах. Демобілізувався у зв'язку з народженням третьої дитини.

"Веду активний спосіб життя, є членом ветеранської команди по петанку у місті Ковелі. Беру участь в тріатлоні та марафонах по всій Україні", — говорить Сергій Серебряков.
36-річний волинянин понад 50 разів здавав кров

Свою 52 донацію Сергій зробив разом з працівниками колективу ТОВ “Волиньелектрозбут”, де працює водієм.
36-річний волинянин понад 50 разів здавав кров

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Теги: Волинь, донор
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