36-річний волинянин понад 50 разів здавав кров

Сергій Серебряков з серпня 2021 року є почесним донором України. Напередодні Всесвітнього дня донора крові, який відзначається 14 червня, чоловік зробив свою 52 донацію.



Як розповів чоловік



У 2022-2023 роках Сергій Серебряков був військовослужбовцем. Воював у Сєверодонецьку, Лисичанську, Кремінній Луганської області, Сіверську, на Авдієвському та Мар'їнському напрямах. Демобілізувався у зв'язку з народженням третьої дитини.



"Веду активний спосіб життя, є членом ветеранської команди по петанку у місті Ковелі. Беру участь в тріатлоні та марафонах по всій Україні", — говорить Сергій Серебряков.



Свою 52 донацію Сергій зробив разом з працівниками колективу ТОВ “Волиньелектрозбут”, де працює водієм.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 36-річний волинянинз серпня 2021 року є почесним донором України. Напередодні Всесвітнього дня донора крові, який відзначається 14 червня, чоловік зробив свою 52 донацію.Як розповів чоловік Суспільному , свою першу донацію він зробив у студентські роки. Тоді волинянин почув від одного з викладачів вузу, в якому навчався про те, що одна донація може зберегти життя трьом людям.У 2022-2023 роках Сергій Серебряков був військовослужбовцем. Воював у Сєверодонецьку, Лисичанську, Кремінній Луганської області, Сіверську, на Авдієвському та Мар'їнському напрямах. Демобілізувався у зв'язку з народженням третьої дитини."Веду активний спосіб життя, є членом ветеранської команди по петанку у місті Ковелі. Беру участь в тріатлоні та марафонах по всій Україні", — говорить Сергій Серебряков.Свою 52 донацію Сергій зробив разом з працівниками колективу ТОВ “Волиньелектрозбут”, де працює водієм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію