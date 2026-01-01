У Рівному зведуть сучасний православний собор. ФОТО





Будівництво храму мають розпочати у 2026 році, пише



Проєкт розробила архітектурна студія Aranchii Architects. Автори задуму прагнули поєднати традиції українського храмобудування із сучасними інженерними рішеннями. За основу архітектурної концепції взяли образ п’ятиглавих українських церков та форми бань Софії Київської.



Водночас споруда матиме сучасну конструкцію. Архітектори використали принцип катенарних ліній, який дозволяє створювати міцні та ефективні самонесучі форми. Завдяки цьому будівля вирізнятиметься плавними обрисами та цілісною геометрією.



Особливу увагу приділили природному освітленню. Через видовжені отвори в оболонці храму світло проникатиме всередину, формуючи декоративні візерунки та підсилюючи відчуття простору.



Автори проєкту вважають, що новий собор стане прикладом сучасного переосмислення української сакральної архітектури, яке поєднує історичну спадщину та новітні технології.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівному планують звести Собор Георгія Переможця, проєкт якого переміг на всеукраїнському архітектурному конкурсі у 2023 році.Будівництво храму мають розпочати у 2026 році, пише misto.media Проєкт розробила архітектурна студія Aranchii Architects. Автори задуму прагнули поєднати традиції українського храмобудування із сучасними інженерними рішеннями. За основу архітектурної концепції взяли образ п’ятиглавих українських церков та форми бань Софії Київської.Водночас споруда матиме сучасну конструкцію. Архітектори використали принцип катенарних ліній, який дозволяє створювати міцні та ефективні самонесучі форми. Завдяки цьому будівля вирізнятиметься плавними обрисами та цілісною геометрією.Особливу увагу приділили природному освітленню. Через видовжені отвори в оболонці храму світло проникатиме всередину, формуючи декоративні візерунки та підсилюючи відчуття простору.Автори проєкту вважають, що новий собор стане прикладом сучасного переосмислення української сакральної архітектури, яке поєднує історичну спадщину та новітні технології.

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