Магнітні бурі: прогноз на 14 червня

Магнітні бурі: прогноз на 14 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей та техніку.

У неділю, 14 червня, прогнозується підвищення сонячної активності. За даними фахівців, цього дня можливі магнітні збурення з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності та класифікується як магнітна буря.

Такий рівень сонячної активності може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Фахівці рекомендують, за можливості, уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, дотримуватися режиму сну, пити достатню кількість води та більше часу проводити на свіжому повітрі.

За попередніми прогнозами, після вихідних геомагнітна ситуація почне поступово стабілізуватися, а інтенсивність сонячної активності знизиться.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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