Клени на проспекті Волі у Луцьку не пережили зиму: що буде з деревами
Сьогодні, 14:09
Через сувору зиму мінімум 8 кленів на проспекті Волі у Луцьку уже не розпустили листя цієї весни. Зрозуміло, що це не були саджанці, але все ж рослини не витримали суворих умов.
Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик, передає "Конкурент".
«Зі слів очільниці відділу екології Луцької міської ради Оксани Лисак, дерева, ймовірно будуть пересаджувати. Тобто ті, що уже є, будуть виймати з корінням, а на їхньому місці садитимуть нові. Навряд це буде прямо зараз. Адже влітку деревам складно прижитися через палюче сонце й, крім того, їх треба буде поливати ледь не щодня, а не всюди є технічна можливість це робити», – йдеться у дописі.
Лучик примускає, що появу нових дерев слід очікувати вже восени, коли будуть сприятливіші умови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик, передає "Конкурент".
«Зі слів очільниці відділу екології Луцької міської ради Оксани Лисак, дерева, ймовірно будуть пересаджувати. Тобто ті, що уже є, будуть виймати з корінням, а на їхньому місці садитимуть нові. Навряд це буде прямо зараз. Адже влітку деревам складно прижитися через палюче сонце й, крім того, їх треба буде поливати ледь не щодня, а не всюди є технічна можливість це робити», – йдеться у дописі.
Лучик примускає, що появу нових дерев слід очікувати вже восени, коли будуть сприятливіші умови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Клени на проспекті Волі у Луцьку не пережили зиму: що буде з деревами
Сьогодні, 14:09
БК «Старий Луцьк» анонсував зміну назви команди
Сьогодні, 13:02
Курс валют на 13 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Дванадцять невідомих воїнів поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі
Сьогодні, 10:43