Клени на проспекті Волі у Луцьку не пережили зиму: що буде з деревами





Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик, передає



«Зі слів очільниці відділу екології Луцької міської ради Оксани Лисак, дерева, ймовірно будуть пересаджувати. Тобто ті, що уже є, будуть виймати з корінням, а на їхньому місці садитимуть нові. Навряд це буде прямо зараз. Адже влітку деревам складно прижитися через палюче сонце й, крім того, їх треба буде поливати ледь не щодня, а не всюди є технічна можливість це робити», – йдеться у дописі.



Лучик примускає, що появу нових дерев слід очікувати вже восени, коли будуть сприятливіші умови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через сувору зиму мінімум 8 кленів на проспекті Волі у Луцьку уже не розпустили листя цієї весни. Зрозуміло, що це не були саджанці, але все ж рослини не витримали суворих умов.Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик, передає "Конкурент" «Зі слів очільниці відділу екології Луцької міської ради Оксани Лисак, дерева, ймовірно будуть пересаджувати. Тобто ті, що уже є, будуть виймати з корінням, а на їхньому місці садитимуть нові. Навряд це буде прямо зараз. Адже влітку деревам складно прижитися через палюче сонце й, крім того, їх треба буде поливати ледь не щодня, а не всюди є технічна можливість це робити», – йдеться у дописі.Лучик примускає, що появу нових дерев слід очікувати вже восени, коли будуть сприятливіші умови.

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