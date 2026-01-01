Греція витісняє Єгипет: де цього літа відпочивають волиняни і скільки це коштує
Сьогодні, 12:08
Літо традиційно залишається найпопулярнішим сезоном для подорожей, проте цього року туристичний ринок демонструє цікаві зміни. Через нестабільну ситуацію у світі та зростання вартості пального волиняни все частіше обирають близькі європейські напрямки для своїх літніх відпусток.
Про те, куди можна помандрувати у літню відпустку, журналістам сайту «Конкурент» розповіла власниця луцької турагенції Катерина Павлова.
Греція, Іспанія та Болгарія – головні фаворити сезону
Цього літа все більше туристів обирають саме Грецію та Болгарію. Причин декілька: комфортний клімат, чисті пляжі, якісний сервіс, чудова кухня та великий вибір островів і курортів для різних бюджетів.
Часто, як альтернативу перельотам туристи обирають автобусні тури (цьогоріч вони є з Луцька) або ж доїзд власним автомобілем.
Орієнтовна вартість відпочинку в Греції:
від 250-300 євро за особу на тиждень у апартаментах без харчування
від 500-600 євро за особу в готелях ціна якість 3*- 4* зі сніданками або дворазовим харчуванням.
від 900-1000 євро за якісний готель 4*+ на «все включено».
Популярні напрямки: Крит, Родос, Корфу, Халкідікі.
Особливо активно бронюють сімейний відпочинок та готелі з концепцією «все включено».
Болгарія відчутно економніше – за 1000 євро можна відпочити для сімʼї з дитиною.
А от Іспанія – найвищий прайс. Від 900-1000 євро на особу за готель з харчуванням на першій лінії від моря.
Туреччина залишається стабільним лідером
Туреччина продовжує утримувати позиції одного з найкращих напрямків для сімейного відпочинку завдяки широкому вибору готелів та високому рівню сервісу.
Орієнтовна вартість:
від 600–800 євро за особу в готелях 4–5*
преміальний сегмент – від 1200 євро за особу
Найбільшим попитом користуються Анталійське узбережжя, Белек, Сіде та Кемер.
Єгипет: попит дещо знизився
Попри те, що Єгипет залишається одним із найдоступніших напрямків для відпочинку на морі, цього літа туристи бронюють його менш активно.
Основна причина – загальна обережність туристів щодо авіаперельотів та коливання вартості перевезень.
Орієнтовна вартість:
від 500–700 євро за особу в готелях 4–5*
преміальні готелі – від 900 євро за особу
Чорногорія та Албанія – тренд останніх років
Все більше українців відкривають для себе Балкани. Чорногорія та Албанія приваблюють мальовничою природою, красивими пляжами та можливістю поєднати море з екскурсійним відпочинком.
«Саме тому цьогорічне відрядження я і провела в рекламному турі в Чорногорії. Ми з командою проінспектували більше 50 обʼєктів розміщення і тепер ще більш професійно зможемо порекомендувати туристам саме той варіант, який відповідатиме усім очікуванням», – поділилася Катерина Павлова.
Орієнтовна вартість:
від 300–500 євро за особу залежно від формату подорожі.
Головна порада туристам
Якщо ви плануєте відпочинок у липні або серпні, не варто відкладати бронювання на останній момент. Найкращі сімейні номери та популярні готелі вже активно розкуповуються, особливо в Греції, Чорногорії та Туреччині.
Кожен сезон має свої особливості, але незмінним залишається одне: найкращий відпочинок – той, який підібраний саме під ваші побажання, бюджет і формат подорожі.
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Про те, куди можна помандрувати у літню відпустку, журналістам сайту «Конкурент» розповіла власниця луцької турагенції Катерина Павлова.
Греція, Іспанія та Болгарія – головні фаворити сезону
Цього літа все більше туристів обирають саме Грецію та Болгарію. Причин декілька: комфортний клімат, чисті пляжі, якісний сервіс, чудова кухня та великий вибір островів і курортів для різних бюджетів.
Часто, як альтернативу перельотам туристи обирають автобусні тури (цьогоріч вони є з Луцька) або ж доїзд власним автомобілем.
Орієнтовна вартість відпочинку в Греції:
від 250-300 євро за особу на тиждень у апартаментах без харчування
від 500-600 євро за особу в готелях ціна якість 3*- 4* зі сніданками або дворазовим харчуванням.
від 900-1000 євро за якісний готель 4*+ на «все включено».
Популярні напрямки: Крит, Родос, Корфу, Халкідікі.
Особливо активно бронюють сімейний відпочинок та готелі з концепцією «все включено».
Болгарія відчутно економніше – за 1000 євро можна відпочити для сімʼї з дитиною.
А от Іспанія – найвищий прайс. Від 900-1000 євро на особу за готель з харчуванням на першій лінії від моря.
Туреччина залишається стабільним лідером
Туреччина продовжує утримувати позиції одного з найкращих напрямків для сімейного відпочинку завдяки широкому вибору готелів та високому рівню сервісу.
Орієнтовна вартість:
від 600–800 євро за особу в готелях 4–5*
преміальний сегмент – від 1200 євро за особу
Найбільшим попитом користуються Анталійське узбережжя, Белек, Сіде та Кемер.
Єгипет: попит дещо знизився
Попри те, що Єгипет залишається одним із найдоступніших напрямків для відпочинку на морі, цього літа туристи бронюють його менш активно.
Основна причина – загальна обережність туристів щодо авіаперельотів та коливання вартості перевезень.
Орієнтовна вартість:
від 500–700 євро за особу в готелях 4–5*
преміальні готелі – від 900 євро за особу
Чорногорія та Албанія – тренд останніх років
Все більше українців відкривають для себе Балкани. Чорногорія та Албанія приваблюють мальовничою природою, красивими пляжами та можливістю поєднати море з екскурсійним відпочинком.
«Саме тому цьогорічне відрядження я і провела в рекламному турі в Чорногорії. Ми з командою проінспектували більше 50 обʼєктів розміщення і тепер ще більш професійно зможемо порекомендувати туристам саме той варіант, який відповідатиме усім очікуванням», – поділилася Катерина Павлова.
Орієнтовна вартість:
від 300–500 євро за особу залежно від формату подорожі.
Головна порада туристам
Якщо ви плануєте відпочинок у липні або серпні, не варто відкладати бронювання на останній момент. Найкращі сімейні номери та популярні готелі вже активно розкуповуються, особливо в Греції, Чорногорії та Туреччині.
Кожен сезон має свої особливості, але незмінним залишається одне: найкращий відпочинок – той, який підібраний саме під ваші побажання, бюджет і формат подорожі.
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