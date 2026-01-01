Греція витісняє Єгипет: де цього літа відпочивають волиняни і скільки це коштує





Про те, куди можна помандрувати у літню відпустку, журналістам сайту Катерина Павлова.



Греція, Іспанія та Болгарія – головні фаворити сезону



Цього літа все більше туристів обирають саме Грецію та Болгарію. Причин декілька: комфортний клімат, чисті пляжі, якісний сервіс, чудова кухня та великий вибір островів і курортів для різних бюджетів.



Часто, як альтернативу перельотам туристи обирають автобусні тури (цьогоріч вони є з Луцька) або ж доїзд власним автомобілем.



Орієнтовна вартість відпочинку в Греції:



від 250-300 євро за особу на тиждень у апартаментах без харчування



від 500-600 євро за особу в готелях ціна якість 3*- 4* зі сніданками або дворазовим харчуванням.



від 900-1000 євро за якісний готель 4*+ на «все включено».

Популярні напрямки: Крит, Родос, Корфу, Халкідікі.



Особливо активно бронюють сімейний відпочинок та готелі з концепцією «все включено».



Болгарія відчутно економніше – за 1000 євро можна відпочити для сімʼї з дитиною.



А от Іспанія – найвищий прайс. Від 900-1000 євро на особу за готель з харчуванням на першій лінії від моря.



Туреччина залишається стабільним лідером



Туреччина продовжує утримувати позиції одного з найкращих напрямків для сімейного відпочинку завдяки широкому вибору готелів та високому рівню сервісу.



Орієнтовна вартість:



від 600–800 євро за особу в готелях 4–5*



преміальний сегмент – від 1200 євро за особу



Найбільшим попитом користуються Анталійське узбережжя, Белек, Сіде та Кемер.



Єгипет: попит дещо знизився



Попри те, що Єгипет залишається одним із найдоступніших напрямків для відпочинку на морі, цього літа туристи бронюють його менш активно.



Основна причина – загальна обережність туристів щодо авіаперельотів та коливання вартості перевезень.



Орієнтовна вартість:



від 500–700 євро за особу в готелях 4–5*



преміальні готелі – від 900 євро за особу



Чорногорія та Албанія – тренд останніх років



Все більше українців відкривають для себе Балкани. Чорногорія та Албанія приваблюють мальовничою природою, красивими пляжами та можливістю поєднати море з екскурсійним відпочинком.



«Саме тому цьогорічне відрядження я і провела в рекламному турі в Чорногорії. Ми з командою проінспектували більше 50 обʼєктів розміщення і тепер ще більш професійно зможемо порекомендувати туристам саме той варіант, який відповідатиме усім очікуванням», – поділилася Катерина Павлова.



Орієнтовна вартість:



від 300–500 євро за особу залежно від формату подорожі.

Головна порада туристам



Якщо ви плануєте відпочинок у липні або серпні, не варто відкладати бронювання на останній момент. Найкращі сімейні номери та популярні готелі вже активно розкуповуються, особливо в Греції, Чорногорії та Туреччині.



Кожен сезон має свої особливості, але незмінним залишається одне: найкращий відпочинок – той, який підібраний саме під ваші побажання, бюджет і формат подорожі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Літо традиційно залишається найпопулярнішим сезоном для подорожей, проте цього року туристичний ринок демонструє цікаві зміни. Через нестабільну ситуацію у світі та зростання вартості пального волиняни все частіше обирають близькі європейські напрямки для своїх літніх відпусток.Про те, куди можна помандрувати у літню відпустку, журналістам сайту «Конкурент» розповіла власниця луцької турагенціїЦього літа все більше туристів обирають саме Грецію та Болгарію. Причин декілька: комфортний клімат, чисті пляжі, якісний сервіс, чудова кухня та великий вибір островів і курортів для різних бюджетів.Часто, як альтернативу перельотам туристи обирають автобусні тури (цьогоріч вони є з Луцька) або ж доїзд власним автомобілем.Орієнтовна вартість відпочинку в Греції:від 250-300 євро за особу на тиждень у апартаментах без харчуваннявід 500-600 євро за особу в готелях ціна якість 3*- 4* зі сніданками або дворазовим харчуванням.від 900-1000 євро за якісний готель 4*+ на «все включено».Популярні напрямки: Крит, Родос, Корфу, Халкідікі.Особливо активно бронюють сімейний відпочинок та готелі з концепцією «все включено».Болгарія відчутно економніше – за 1000 євро можна відпочити для сімʼї з дитиною.А от Іспанія – найвищий прайс. Від 900-1000 євро на особу за готель з харчуванням на першій лінії від моря.Туреччина продовжує утримувати позиції одного з найкращих напрямків для сімейного відпочинку завдяки широкому вибору готелів та високому рівню сервісу.Орієнтовна вартість:від 600–800 євро за особу в готелях 4–5*преміальний сегмент – від 1200 євро за особуНайбільшим попитом користуються Анталійське узбережжя, Белек, Сіде та Кемер.Попри те, що Єгипет залишається одним із найдоступніших напрямків для відпочинку на морі, цього літа туристи бронюють його менш активно.Основна причина – загальна обережність туристів щодо авіаперельотів та коливання вартості перевезень.Орієнтовна вартість:від 500–700 євро за особу в готелях 4–5*преміальні готелі – від 900 євро за особуВсе більше українців відкривають для себе Балкани. Чорногорія та Албанія приваблюють мальовничою природою, красивими пляжами та можливістю поєднати море з екскурсійним відпочинком.«Саме тому цьогорічне відрядження я і провела в рекламному турі в Чорногорії. Ми з командою проінспектували більше 50 обʼєктів розміщення і тепер ще більш професійно зможемо порекомендувати туристам саме той варіант, який відповідатиме усім очікуванням», – поділилася Катерина Павлова.Орієнтовна вартість:від 300–500 євро за особу залежно від формату подорожі.Головна порада туристамЯкщо ви плануєте відпочинок у липні або серпні, не варто відкладати бронювання на останній момент. Найкращі сімейні номери та популярні готелі вже активно розкуповуються, особливо в Греції, Чорногорії та Туреччині.Кожен сезон має свої особливості, але незмінним залишається одне: найкращий відпочинок – той, який підібраний саме під ваші побажання, бюджет і формат подорожі.

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