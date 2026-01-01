Чи очікувати магнітні бурі 13 червня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 13 червня 2026 року, прогнозують сильну магнітну активність.
Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С.
Зазначається, що у суботу геомагнітне поле буде нестабільним до рівня сильного шторму.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
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Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С.
Зазначається, що у суботу геомагнітне поле буде нестабільним до рівня сильного шторму.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
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