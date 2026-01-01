На волинських пунктах пропуску з Польщею пасажиропотік зріс на 20%. ВІДЕО





Про це розповіла речниця 6-го прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна, - пише



Загалом на Волині, з її слів, діють три міжнародних пункти пропуску, через які в обох напрямках щодоби перетинають кордон з Польщею в середньому 10 тисяч осіб. Це на 2 тисячі більше, ніж у звичайний період.



Устилуг - черги на кордоні

Люди, з якими спілкувалось Суспільне, їхали в різні країни Європи відпочивати, на гостину до рідних та на сезонні роботи. Ковельчанка Наталія Мельник розповіла: їдуть із донькою до Польщі, а звідти — літаком в Італію. До кордону приїхали о 7:00.



"Черга повільно йде. Не завжди ми встигаємо на літак, тому їду з запасом. Я завтра вилітаю, але ми виїхали раніше, бо повинен бути запас 6 годин, бо за 2 години маємо бути в аеропорту, але не завжди швидко іде черга", — говорить жінка.



Житель села Сукачі Ковельського району Іван Гандзюк зазначив, що їздить на заробітки другий рік поспіль. "Я вже їжджу 2 роки по садках, то мурую зараз. Та й таке... З дому виїхали о пів на четверту, а тут стоїмо вже приблизно чотири години", — сказав хлопець.



Жителька селища Ратне Ковельського району Марія Шмиговська розповіла: їде на сезонну роботу в начелений пункт Польщі, що за 250 кілометрів від кордону з Україною.



"Люди їдуть на сезонні роботи – на трускавку, борувку, отаке і час пік. Зараз ще поки чекаємо недовго. Ми приїхали, то ще було темно на вулиці. Важко їхати, сидіти, чекати..." — говорить волинянка.



Зі слів прикордонниці Маргарити Вершиніної, 12 червня о 12:00 перед пунктом пропуску в "Устилузі" було 100 легкових автомобілів і 2 пасажирських автобуси.



Автобуси їдуть за принципом електронної черги, розповів водій Анатолій Федоров. Час проходженння кордону залежить від кількості пасажирів, а також від перевірки їхніх документів та багажу.



"От в мене черга стоїть на 12:00. Я не можу заїхати от зараз черги немає перед шлагбаумом, але я чекаю своєї години. О 12-й заїджаю, і автобус почнуть оформляти", — говорить водій.



Соломія Лівак вирушила автобусом із Луцька у Люблін до своєї подруги.



"Ми запланували невеличкий вікенд — їдемо на концерт у Варшаву. Ми тільки приїхали. Я надіюсь, що ми будемо стояти не довго", — зазначила пасажирка.



З міста Володимира до Грубешова, а потім до Варшави у справах їде Надія Раєнко.



"Їду віднайти свою родину, відвідати місце поховання рідних в Грубешові, там моєї бабці рідний брат похований, і проживають четверо його дітей, які я в свій час бачила, а тепер хочу їх зустріти і родинне дерево намалювати", — каже жінка.



Напередодні поїздки подорожні мають підготувати всі необхідні документи, зазначив начальник відділу організації прикордонного контролю 6-го Волинського прикордонного загону Віталій Українець.



"Задля комфортного перетину кордону відстежувати завантаженість пунктів пропуску, обирати відповідні час доби, дні тижнів – будні і нічний час доби, коли менше завантажені пункти пропуску. Швидкість оформлення залежить не тільки від нас, а й від роботи польської сторони", — каже прикордонник.



Устилуг - черги на кордоні

Автомобільна черга на кордоні поблизу ПП "Устилуг". Суспільне Луцьк

Максимальне збільшення пасажиропотоку, зі слів Віталія Українця, на пунктах пропуску очікують наприкінці червня та на початку липня.



Довідково: пункт пропуску "Устилуг" — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску "Устилуг — Зосин" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пасажиро-транспортний потік на пунктах пропуску з Польщею, які діють в межах Волинської області, від початку червня зріс на 20%. Причина збільшення пасажиропотоку — початок літнього туристичного сезону та канікули.Про це розповіла речниця 6-го прикордонного Волинського загону, - пише "Суспільне" Загалом на Волині, з її слів, діють три міжнародних пункти пропуску, через які в обох напрямках щодоби перетинають кордон з Польщею в середньому 10 тисяч осіб. Це на 2 тисячі більше, ніж у звичайний період.Люди, з якими спілкувалось Суспільне, їхали в різні країни Європи відпочивати, на гостину до рідних та на сезонні роботи. Ковельчанкарозповіла: їдуть із донькою до Польщі, а звідти — літаком в Італію. До кордону приїхали о 7:00."Черга повільно йде. Не завжди ми встигаємо на літак, тому їду з запасом. Я завтра вилітаю, але ми виїхали раніше, бо повинен бути запас 6 годин, бо за 2 години маємо бути в аеропорту, але не завжди швидко іде черга", — говорить жінка.Житель села Сукачі Ковельського районузазначив, що їздить на заробітки другий рік поспіль. "Я вже їжджу 2 роки по садках, то мурую зараз. Та й таке... З дому виїхали о пів на четверту, а тут стоїмо вже приблизно чотири години", — сказав хлопець.Жителька селища Ратне Ковельського районурозповіла: їде на сезонну роботу в начелений пункт Польщі, що за 250 кілометрів від кордону з Україною."Люди їдуть на сезонні роботи – на трускавку, борувку, отаке і час пік. Зараз ще поки чекаємо недовго. Ми приїхали, то ще було темно на вулиці. Важко їхати, сидіти, чекати..." — говорить волинянка.Зі слів прикордонниці Маргарити Вершиніної, 12 червня о 12:00 перед пунктом пропуску в "Устилузі" було 100 легкових автомобілів і 2 пасажирських автобуси.Автобуси їдуть за принципом електронної черги, розповів водій. Час проходженння кордону залежить від кількості пасажирів, а також від перевірки їхніх документів та багажу."От в мене черга стоїть на 12:00. Я не можу заїхати от зараз черги немає перед шлагбаумом, але я чекаю своєї години. О 12-й заїджаю, і автобус почнуть оформляти", — говорить водій.вирушила автобусом із Луцька у Люблін до своєї подруги."Ми запланували невеличкий вікенд — їдемо на концерт у Варшаву. Ми тільки приїхали. Я надіюсь, що ми будемо стояти не довго", — зазначила пасажирка.З міста Володимира до Грубешова, а потім до Варшави у справах їде"Їду віднайти свою родину, відвідати місце поховання рідних в Грубешові, там моєї бабці рідний брат похований, і проживають четверо його дітей, які я в свій час бачила, а тепер хочу їх зустріти і родинне дерево намалювати", — каже жінка.Напередодні поїздки подорожні мають підготувати всі необхідні документи, зазначив начальник відділу організації прикордонного контролю 6-го Волинського прикордонного загону Віталій Українець."Задля комфортного перетину кордону відстежувати завантаженість пунктів пропуску, обирати відповідні час доби, дні тижнів – будні і нічний час доби, коли менше завантажені пункти пропуску. Швидкість оформлення залежить не тільки від нас, а й від роботи польської сторони", — каже прикордонник.Автомобільна черга на кордоні поблизу ПП "Устилуг". Суспільне ЛуцькМаксимальне збільшення пасажиропотоку, зі слів Віталія Українця, на пунктах пропуску очікують наприкінці червня та на початку липня.пункт пропуску "Устилуг" — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску "Устилуг — Зосин" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).

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